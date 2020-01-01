库克上任CEO以来苹果市值已增加万亿美元

北京时间1月1日消息，星期二美股低开高走，三大股指均收阳，科技股表现亮眼。截至收盘，道指涨76.3点，涨幅为0.27%，报收28538.44点；标普500指数涨9.49点，涨幅为0.29%，报收3230.78点；纳指涨26.61点，涨幅为0.30%，报收8972.60点。

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨0.41%，亚马逊涨0.05%，苹果涨0.73%，NetFlix涨0.08%，Alphabet涨0.07%，微软涨0.07%。

▲库克上任以来苹果市值增长逾1万亿美元

中国主要科技股涨跌互现，网易涨1.0%，爱奇艺跌0.75%，拼多多跌0.87%，微博涨0.02%，腾讯音乐涨0.6%，阿里巴巴跌0.38%，京东跌0.48%，趣头条涨1.19%。

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：达内科技（涨13.95%），世纪互联（涨9.19%），蔚来（涨8.06%），人人公司（涨7.84%），新浪（涨7.37%），无忧英语（涨6.74%），信也科技（涨6.0%），搜狐（涨5.27%），简普科技（涨4.93%），蘑茹街（涨4.58%），信而富（涨4.53%），瑞幸咖啡（涨4.18%），宜人贷（涨3.54%），富途控股（涨3.51%），正保教育（涨3.32%），趣店（涨3.06%），云集（涨2.69%），1药网（涨1.86%），微贷网（涨1.65%），中芯国际（涨1.61%），斗鱼（涨1.32%），流利说（涨1.25%），搜房网（涨1.06%），UT斯达康（涨1.03%），哔哩哔哩（涨0.92%），易车网（涨0.68%），华米（涨0.67%），乐居（涨0.5%），网易有道（涨0.5%），聚美优品（涨0.49%），小牛电动（涨0.47%），360金融（涨0.41%），畅游（涨0.41%），寺库（涨0.34%），如涵控股（涨0.29%），中通（涨0.17%），500彩票网（涨0.12%）。

与上一交易日持平的公司包括：兰亭集势。

下跌的公司包括：触宝（跌0.2%），云米（跌0.25%），好未来（跌0.25%），乐信（跌0.36%），凤凰新媒体（跌0.51%），宝尊电商（跌0.6%），优信（跌0.88%），虎牙（跌1.16%），途牛（跌1.18%），搜狗（跌1.3%），老虎证券（跌1.39%），前程无忧（跌1.39%），新东方（跌1.42%），58同城（跌1.58%），陌陌（跌1.59%），汽车之家（跌1.66%），欢聚时代（跌1.84%），猎豹移动（跌1.89%），携程网（跌1.93%），金融界（跌2.06%），唯品会（跌2.07%），百世（跌2.8%），小赢科技（跌5.06%），迅雷（跌5.22%），嘉楠科技（跌6.58%），品钛（跌6.67%），团车（跌12.27%）。

▲新浪公布新的股票回购计划

新浪今天宣布，董事会已经批准一项股票回购计划（2020新计划）。根据这项计划，新浪将在未来12个月回购价值至多5亿美元的普通股股票。2018年8月，新浪董事会批准一项股票回购计划（2019计划），公司获得授权，在2019年12月底之前回购价值至多5亿美元的普通股股票。截至2019年12月31日，新浪已根据“2019计划”回购了价值约8210万美元的约220万股股票。“2019计划”到期后，新浪董事会批准了“2020新计划”，授权公司回购价值至多5亿美元的普通股。新浪计划利用现有资金为股票回购计划提供资金。新浪将以市价通过公开市场，或通过协议回购股票，回购活动将遵守《1934年美国证券交易法》。

▲陌陌推动未来业绩增长的四项举措

为推动未来业务增长，陌陌将采取4项措施。其一，通过产品创新和营销活动增加用户和提高用户参与度。新版陌陌应用不仅吸引了新用户，还提高了用户参与度，能根据用户兴趣推荐更好的约会对象和视频；其次，支持直播生态链的“稳定和健康”增长。陌陌在上一财季财报分析师电话会议上强调“稳定和健康”，表明它在密切监控其直播平台，使之符合相关法律法规；其三，增加付费用户数量。上一财季，陌陌付费用户增长7%至1340万。陌陌将通过执行新策略增加付费用户，促使用户增加支出。陌陌还举办线下巡回演唱会。这些措施再加上战斗机等新的虚拟“互动”礼物，上一季度拉动核心付费用户——每个月支出达到5000元——增长了20%；其四，探探变现，上一财季探探付费用户增长41%至450万，营收增长89%至3.1亿元——占到陌陌营收的7%。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：Pinterest（涨2.93%），Snap（涨2.77%），Fibit（涨2.02%），LendingClub（涨1.77%），西部数据（涨1.75%），GoPro（涨1.52%），英伟达（涨1.28%），Groupon（涨1.27%），Slack（涨1.22%），美光科技（涨1.07%），戴尔科技（涨0.94%），IBM（涨0.93%），动视暴雪（涨0.92%），eBay（涨0.88%），特斯拉（涨0.88%），博通（涨0.82%），思科（涨0.78%），AMD（涨0.75%），Yelp（涨0.72%），艺电（涨0.54%），诺基亚（涨0.54%），甲骨文（涨0.53%），SAP（涨0.45%），Adobe（涨0.45%），索尼（涨0.41%），英特尔（涨0.39%），惠普公司（涨0.29%），爱立信（涨0.23%），PayPal（涨0.19%），Box（涨0.18%），赛门铁克（涨0.16%），Salesforce（涨0.12%），摩托罗拉系统（涨0.11%），Twitter（涨0.06%）。

与上一交易日持平的公司包括：黑莓、Uber。

下跌的公司包括：iRobot（跌0.16%），Spotify（跌0.17%），高通（跌0.23%），恩智浦（跌0.23%），Zynga（跌0.33%），VMware（跌0.42%），速汇金（跌0.94%），Lyft（跌1.1%）。

▲4家科技巨头市值之和达4万亿美元

最近数个月，股价上涨拉动苹果市值轻松超过万亿美元大关。不过，今年市值首先冲破万亿美元大关的是微软。目前两家公司市值均约为1.3万亿美元。今年，两家公司市值总共增长约9700亿美元，占到标普500指数成分股市值增加值的15%。虽然不如前两者那么耀眼，但亚马逊和Alphabet今年表现也可圈可点，市值增加逾1000亿美元。目前亚马逊市值约为9150亿美元，按照当前的趋势，它将很快加入万亿美元市值俱乐部。这4家公司的市值总和由2010年代起始的7000亿美元增长至约4万亿美元。标普道琼斯指数的早期数据显示，包括分红在内，今年标普500指数增幅超过30%。科技公司快速增长的业绩，对今年标普500指数增长的贡献率达到三分之一。过去30年，标普500指数成分股每年回报率平均约为10%，这意味着2019年成为一个丰收年。至少对于科技巨头来说，分析师对它们的前景还是乐观的。他们认为苹果增长势头会放缓，但微软、Alphabet和（特别是）亚马逊将保持继续增长。

自蒂姆·库克(Tim Cook)2011年8月出任CEO以来，苹果市值增长了逾1万亿美元。目前，仅有两家美国公司市值超过万亿美元大关：苹果（1.3万亿）和微软（1.2万亿）。过去8年，苹果股价从53.74美元上涨到最近的290美元，市值也增长逾1万亿美元。自萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)2014年出任CEO以来，微软市值增长9300亿美元。根据目前的趋势，他使微软市值增长1万亿美元的速度要快于库克。之前，亚马逊市值曾冲破1万亿美元，目前约为9250亿美元；谷歌母公司Alphabet市值约为9200亿美元。库克使苹果市值增长逾1万亿美元是个了不起的成就，他出任CEO时，苹果已成立35年。在苹果增加的1万亿美元市值中，绝大部分是过去12个月增加的。2019年，苹果股价累计涨幅达到85%，市值增加近6000亿美元。相比之下，脸书市值还不足6000亿美元。2019年微软股价累计涨幅为58%。库克经常被批评缺乏前任史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）的想象力。批评人士称，与乔布斯时代相比，库克治下的苹果创新能力不足。这既不公平，也不是事实。库克不但增加了iPhone销量，还推出了Apple Watch和AirPods等新产品，领导公司开拓服务市场。