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比特币过去十年上涨逾9万倍，超过任何其他资产

2020/1/1 8:48:33来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间1月1日消息，据外媒报道，在过去十年中，比特币价格上涨了逾9万倍，尽管目前价格较2017年末近2万美元的峰值已大幅下跌，但这样的涨幅仍令质疑者都感到瞠目结舌。

自2010年7月以来，这个全球最大的数字货币的价格涨幅超过了9万倍，目前价格约为7200美元。

过去10年，尽管有过大幅上涨也有过超级崩盘，但比特币仍然让所有其他资产相形见绌。对于那些无论涨跌始终持有它的人来说，这是一笔巨大的意外之财。

没有任何其他资产能与之相提并论。在此期间，标普500指数仅上涨了两倍，金价上涨了25%。罗素3000指数中一些表现最好的股票——包括精密科学公司（Exact Sciences）和智能系统公司（Intelligence Systems）上涨了约30倍。与金融界(0.89, -0.00, -0.28%)最新的、也最具争议的奇迹比特币相比，这些收益都显得微不足道。

对比特币未来十年发展情况的预测比比皆是。他们说，在2020年代，比特币将会得到大规模采用。区块链技术将彻底改变和解决世界上的每一个问题。另一方面，随着各国央行比以往任何时候都更加密切地关注数字货币，监管审查可能会进一步加强。

在更近的时间里，一些投机者预测，鉴于2020年奖励给处理交易的所谓“矿工”的比特币数量将减少50%，2020年的价格波动性可能不会那么大。这次数量减半将在2020年5月实现（互联网上充斥着倒计时时钟）。这种数字货币上一次数量减半发生在约四年前，恰逢其价格上涨，这促使许多数字货币布道者相信历史会重演。

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关键词：比特币

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