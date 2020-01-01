Ubuntu：十年，十个关键时刻

2010年代刚刚过去，在21世纪的第二个十年间，从 Ubuntu 10.04 LTS到 Ubuntu 19.10，omg ubuntu网站的作者 Joey Sneddon 梳理了期间最具有决定性的十个时刻，让我们一起来回顾一下。

1.品牌重塑

2010年初的Ubuntu看起来长这样：

那时的 Ubuntu logo和字体看起来也比较花哨：

曾经的 Ubuntu外观以橙色和棕色为主基调，“Linux for Humans”的口号在2010年代听起来也未免有些过时。

不过这一切都没有持续太久。2010年3月，Canonical在推出Ubuntu 10.04 LTS发行版之前，进行了全方位的品牌改造。重塑后的品牌形象更具现代感。

当然也并非事事完美，当时推出的新壁纸被部分用户称为“紫色呕吐物”。它实在不怎么受欢迎，因此必须在 Ubuntu 10.10发布之前重新进行设计。

2.窗口按钮移至左侧

Ubuntu历史上最大争议事件之一无疑是Ubuntu 10.10中的窗口按钮争议。当时，Ubuntu决定在10.10版本中将窗口按钮从窗口框架的右侧（类Windows）移至左侧（类macOS）。于是整个社区都在表达不满，这一决定受到了强烈谴责。

最终 Ubuntu并未退缩，而这个问题在几个月后貌似被遗忘了，没多少人再提起。

直到2017年，Ubuntu 17.10又将窗口按钮移回了右侧。

Joey认为，这实际上是 Ubuntu好战性的初次尝试，而这种坚定不妥协的态度在此后十年内的发行版中也有愈发明显的体现。

3. Unity桌面

对许多人来说，Unity的引入是Ubuntu历史上的决定性时刻。这就是发行版构建用户体验的关键所在。Unity桌面于2010年推出。起初，它旨在替代Ubuntu Netbook启动器UI。但令人出乎意料的是，Unity桌面在Ubuntu 11.04中成为了默认桌面。

一方面，Unity可以说是有史以来最成功，使用最为广泛的Linux桌面环境。但另一方面，它也是有史以来最具分裂性和争议性的Linux桌面环境之一。

早期版本的Unity出现问题时并没有什么可以提供帮助，关键功能也有所缺乏，还存在明显的性能问题。有时感觉就像Ubuntu的设计和工程团队朝着截然不同的方向发展。不过，这些早期问题一旦被解决，它本身还算是一款不错的产品。

可以说，Unity令Ubuntu不再仅仅是 Linux发行版，而是使它开始成为真正的操作系统。

4.失败的 Ubuntu手机众筹

Canonical以一项新计划拉开了2013年的序幕：宣布将Ubuntu引入智能手机。

当年晚些时候，Ubuntu为该计划发起了众筹，目标为3200万美元。结果是，12小时内筹集了200万美元，一个月内筹集了1280万美元，Ubuntu Edge众筹活动失败了。Mark Shuttleworth所幻想的“高端智能手机”没能投入生产，Ubuntu Phone却种下了一颗种子。

5.曾经的Ubuntu One

从Unity、HUD和Scopes到Sound Menu、MeMenu、Web应用程序集成等工作，Ubuntu一直在向前冲。Ubuntu One是其中一项成就。

Ubuntu One是一套云服务，包括免费和付费在线存储、品牌音乐商店、音乐流，适用于Windows、macOS和Linux桌面的专用同步应用，也适用于Android和iOS的移动应用，支持付费应用购买以及更多。

这是Ubuntu尝试带来的新兴体验。只不过持续的时间并不长。尽管全球有数以千万计的用户都可以使用（在Windows和macOS桌面上也可以完全正常使用），Ubuntu One却找不到一种足以使自己获利的方法。

6.颇具争议的购物体验

当你进行某些搜索时，会出现一些相关购物推荐，并且推荐结果看上去不是那么智能，用户还会遭到垃圾邮件的骚扰，带来这一功能的 “Shopping Lens”后来被许多用户标记为了间谍软件。

为了确定在Dash中进行的搜索查询是否与购物有关，Unity会将输入的每个单词发送到远程服务器。远程服务器将解析搜索词，然后传递给亚马逊商店，获取一组（可能相关的）产品结果。这些便被返回给了Dash中的用户。尽管往返亚马逊的数据中没有可识别的个人信息，但这些信息是不可选的，亚马逊会默认获取搜索内容。这些隐私问题难以令人忽视。

在这一点上，Ubuntu发行版感觉更像是建立在利益之上，将用户群视为商品，而不是社区。

7.第一款Ubuntu手机

经过几年的打造，首款Ubuntu Phone于2015年初上市。

Aquaris E4.5 Ubuntu Edition由西班牙移动公司Bq制造，售价169欧元，规格一般。但成品貌似比不上之前的炒作，并且还限售发行。Joey认为Ubuntu Phone时代犯下的错误甚至可以写一篇论文出来。

完全发布一部Ubuntu手机仍然是一个了不起的成就。遗憾的是，它过分夸大的市场营销也许不合时宜。

8. Snap应用

Ubuntu Phone项目最终未能实现颠覆移动行业并启动个人计算新时代的目标，但是其中某些工作得以幸存并继续发展。

.snap应用程序格式于2016年推出，是在手机和平板电脑上为Ubuntu创建的“沙盒”.click程序包格式的改进版本。它获得了巨大的成功。

Snap不仅仅是一种GUI应用程序格式。它的许多核心功能（例如事务更新、自动更新、应用回滚等）更能满足服务器、云和物联网的需求。

Canonical在Ubuntu 16.04 LTS中引入了对Snap应用程序的桌面支持，并在不久后通过Snapcraft存储提供了对.snap应用程序侧加载、snap://url 处理和GUI浏览的相关支持。短短几年内，Snappy设法做到了早期的“Ubuntu软件中心”所没有的：吸引了众多独立软件开发者。

9.戏剧性的32位支持事件

Ubuntu的声誉建立在“为各种类型的开发人员提供最好的Linux操作系统”上，为此它不得不常常做出一些艰难的决定。

当Ubuntu从 2017年起放弃对32位安装镜像的支持时，它也同时致力于保留32位存档。然而，从Ubuntu 19.10开始计划取消对32位应用程序的全面支持时，一些开发者感到沮丧。今年的 Steam事件扭转了这一局面。

Valve宣布，如果照计划进行放弃 32位的行动，Steam for Linux将不再正式支持Ubuntu，后者的态度发生了变化。Ubuntu决定继续维护一些重要的32位库，以使Steam之类的应用程序正常运行。

与以往有所不同，这次Ubuntu妥协了，它选择听取反馈并做出相应调整。

10. GNOME

Mark Shuttleworth的博客文章宣布了Unity 8时代的终结。于是，Ubuntu手机、平板电脑、Unity 8桌面、OTA更新等等一切都荡然无存。这也许是一个纠正的好机会，Canonical接下来可以更专注于Ubuntu的核心优势。

GNOME Shell已成为Ubuntu桌面的默认用户界面，这是一个非常受欢迎的更改。Ubuntu还进行了GNOME桌面调查，更多地听取了用户反馈。

Ubuntu 19.10的核心是GNOME 3.34发行版，其性能得到不少提升。换到 GNOME以来，一切进展都比较顺利， Ubuntu 19.10收到的评价也超出预期。

这已经为之后打下了坚实的基础，下一个长期支持版本也将是根据Ubuntu社区的需求而精心设计的。尽管Unity时代的结束令人惋惜，但是Ubuntu充分利用了GNOME桌面提供的机会，并因此获得了丰厚的回报。

最后，这里还有一张Ubuntu十年发展轨迹表：