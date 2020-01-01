C++软件工程师 Bartek 发布博客，回顾了C++ 2019年的发展情况。

Bartek主要介绍了2019年C++特性上的演进、在全球的会议重大进展、相关工具的改进，以及C++20新特性的期待，他总结成三大关注点：

C++20即将发布

工具，现在编写C++代码更加容易

C++在开发者中的稳定地位

（需要注意的是，文章提出的只是Bartek的观点，并不代表整个ISO C++委员会的观点。）

从下表可以看出来，在2019年，C++社区做了许多事情，像我们关注的新特性方面的进展也有不少，比如Clang 8.0.0、9.0.0发布、VS 2019 发布与 GCC 9.1 发布等。

简单总结起来，从Clang 5.0、GCC 8.0、Visual Studio 15.7和Intel C++ Compiler 19.0.1开始，所有编译器都支持C++语言特性。虽然 C++ 标准库需要其它支持，特别是并行算法和文件系统之类的要点。std::filesystem需要使用到GCC 8.1（或更高版本的GCC 9.1）、Clang 3.9（或更高版本7.0）和Visual Studio 2017 15.7。并行算法更新最早在Visual Studio 2017 15.7中可用，但随着之后的更新，MSVC团队添加了更多算法。

关于C++20的讨论在今年占据主导地位，目前特性已经冻结，主要特性包括：

模组

协程

标准库Concepts的概念

范围

constexpr支持：new/ delete，dynamic_cast，try/ catch，虚拟

constexpr 向量和字符串

计时：日历、时区支持

std::format

std::span

std::jthread

目前流行的编译器已经实现了许多C++20特性。Bartek列了一个C++20新特性的小表：

工具方面，首先Visual Studio对C++提供了众多新的支持，包括：

使用Visual Studio IntelliCode的AI辅助代码补全

C++ MSBuild和CMake项目中对Clang和MSVC的Clang-Tidy的支持

AddressSanitizer支持Windows上使用MSVC编译的项目

与CMake更好地集成

Concepts 在16.3中可用

全面的to_chars()支持，满足了C++ 17的要求

提供了一个名为C++ Build Insights的新工具集合。

Clang/LLVM提供了许多强大的实用程序，比如：

Clang Tidy

Clang-Include-Fixer

AddressSanitizer

MemorySanitizer

代码分析器CppDepend v2019.3增加了对MISRA编码准则的支持，VS 2019支持、QT项目、简化的UI、嵌入式项目支持。

PVS-Studio，这是一个使用C/C++和C#编写的程序源代码中的错误检测工具，2019年的一些显着变化包括.NET Core 3和3.1项目分析、MISRA准则支持、40多项新检查、对Java、SonarQube插件的支持。

包管理器 Conan 与 Microsoft/vcpkg也都有一些新变化。

最后Bartek介绍了2019年C++在开发者人群中的地位依然稳定：

TIOBE编程语言排行榜中 C++排到了第4位。

在StackOverflow调查中，C++位于C上方的第9位。

在GitHub的调查中，C++排名第6。

除了这些榜单，Bartek自己也做了一个简单的调查问卷，结果显示了关于C++的使用情况，包括使用的标准库版本、工具的选择与对C++20新特性的使用等：