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腾讯QQ安卓版8.2新版本整改完成：不给权限也让用！

2020/1/1 11:29:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月1日消息 去年12月初，腾讯手机QQ安卓版迎来了8.2正式版更新，带来了浮窗彩签可暂存页面、会话内可发起实时位置共享、聊天记录支持备份到电脑、迁移至其他手机等新功能。但是12月31日，腾讯QQ官网更新了新的安卓QQ 8.2.0版本，更改了权限使用的问题。

去年12月20日，IT之家报道工信部公布《关于侵害用户权益行为的APP（第一批）通报》。《通报》中表示，工信部已按计划、分阶段、稳步推进APP侵害用户权益专项整治行动，目前尚有41款App存在违规收集、使用用户个人信息、不合理索取用户权限、为用户账号注销设置障碍等问题。其中，腾讯QQ、QQ阅读、新浪体育、小米金融等在列。其中，腾讯QQ所涉问题为强制用户使用定向推送功能、不给权限不让用、账号注销难。

针对腾讯QQ（8.2.0版本）被工信部通报所涉问题，QQ方面表示，高度重视并持续自查，已针对相关问题进行调整优化，并将按时完成。

在最新的腾讯QQ（8.2.0版本）中，腾讯已经做出了更改。解决了不给权限不让用的问题，用户可以维持基本的文字聊天，但是涉及到具体功能时，用户需求重新授权QQ使用相关权限，比如在发送图片、文件时，需要允许访问存储空间的权限。

腾讯手机QQ安卓版8.2.0新版本下载，点此链接

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关键词：QQ腾讯权限

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