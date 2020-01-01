上海“交通联合”公共交通卡正式运行！22个网点可购

今天起，带有“交通联合”标志公共交通卡正式在上海公交、地铁、轮渡等公共交通工具实现全面覆盖，并能在已实现互联互通城市的交通一卡通系统使用。

很多小伙伴都存在疑问，交通联合首发纪念试运行卡和普通公共交通卡有什么区别？此卡支持上海公交的换乘优惠吗？是否支持虚拟卡？哪些轨交自营网点可以购买？权威解答来啦了。

交通联合首发纪念试运行卡样式↓

22个轨交自营网点

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关于充值和优惠

1.带有“交通联合”标志上海公共交通卡目前只能在本市进行充值，并可享受本市公交换乘优惠。本卡在异地使用不可透支，在异地使用的优惠方式、优惠额度由当地人民政府决定。

2.异地发行的带有“交通联合”标志公共交通卡在本市不能办理充值，不享受公共交通换乘优惠。

常见问答

1.交通联合首发纪念试运行卡（以下简称“此卡”）的和普通公共交通卡有什么区别？

相同之处：同样不记名、不挂失、不计息，两者在上海本地的充值、使用范围、使用方式完全一致。此卡的功能视同普通交通卡，使用时，需遵守本章程及《上海公共交通卡购买使用须知》。

主要区别：

（一）此卡可在全国270多个城市使用，覆盖城市不断增加。普通交通卡暂时不可以，后续发行的带有“交通联合”标识的交通卡也可在全国范围使用。

（二）此卡的交通卡卡号位数和普通交通卡的卡号位数不一样。此卡符合交通部标准的全国互联互通卡统一规定19位卡号，和现有的住建部标准的普通交通卡规定不同。

（三）此卡为交通卡纪念卡，底卡不可退。

2.此卡支持上海公交的换乘优惠吗？

此卡和普通交通卡所享优惠一致，享受换乘优惠。

公交：使用此卡乘坐市域内公交车（机场专线和旅游专线除外）或地铁支付车费，在120分钟内公交间换乘或公交与地铁间换乘均可优惠1元。

地铁：使用此卡乘坐市内地铁线路，当月消费满70元后，可享受9折优惠。

异地发行的交通联合卡不享受上海公交的优惠政策。

3.此卡是否支持异地交通票价优惠政策？

具体优惠方式和额度由当地人民政府决定。

4.此卡具体使用范围？

1）上海本地：与所有普通交通卡使用范围一致。主要包括：公交（市内所有公交线路（旅游专线除外））、地铁（轨道交通、磁悬浮列车）、出租（本市全部出租）、轮渡（市内轮渡线）、崇明三岛客轮、铁路（金山铁路）、高速公路（所有联网的高速公路上海收费口、东海大桥收费口）、加油站（中石油、九环、社会等部分加油站）、部分公共停车场等。

2）全国其他城市（详见表格）

5.此卡如何充值？

只能在发行地（上海）办理充值业务。充值方式与普通交通卡完全一致，即在所有普通交通卡充值网点均可充值，范围如下：

1）人工网点：陆家浜服务中心（陆家浜路1298号）、九江路服务中心（九江路609号）、部分地铁车站、部分公交代理点、好德便利、良友便利、可的便利、来伊份、邮政网点、强生票务中心、大众票务中心、浦发银行等。

2）自助充值：地铁车站内自助服务设备、NFC手机下载“上海交通卡”APP自助充值。

6.此卡如何续期，坏卡维修？

可在人工网点、地铁部分站点进行续期、坏卡维修。

7.此卡是否支持异地充值？

不可以。只能在发行地（上海）办理充值业务。异地发行的交通联合卡仅限发行地充值，仅限在上海公交领域消费，但不可在上海进行退卡、坏卡维修、移资等其他相关业务。

8.此卡卡内余额是否可以移出？

可以。您可将此卡内余额移出到其它交通联合卡或普通交通卡内。

移资地点：陆家浜服务中心（陆家浜路1298号）、九江路服务中心（九江路609号）、地铁交通卡服务网点（1号线：莘庄站、人民广场站、徐家汇站、上海火车站、汉中路站、陕西南路站；2号线：中山公园站、静安寺站、龙阳路站、广兰路站、世纪大道站、淞虹路站、娄山关路站、陆家嘴站；3号线：曹杨路站、宜山路站；4号线：大连路站；2/10号线：虹桥2号航站楼站、虹桥火车站；11号线：迪士尼站；13号线：南京西路；8号线：东方体育中心）。

9.此卡是否可以余额透支？

此卡卡内余额大于0时，在本地消费可透支一次，最高透支金额为8元，在异地是否透支遵循当地运营管理部门规定；异地发行的交通联合卡在上海本地消费不具备透支功能。

10.此卡是否可以退20元押金？

不可以。本卡为交通卡纪念卡。纪念卡等非普通卡按规定收费，底卡不退。底卡质保期见卡面印刷。

11.此卡能绑定NFC手机交通卡吗？

此卡属于实体交通卡，不能绑定NFC手机交通卡。

12.卡上提及2022年2月28日质保，是否到时不可用了?

不是。仍然可以使用，只是坏卡维修规则有所变化，详见《上海公共交通卡购买使用须知》。

13.现有的各色交通卡可以换成此卡吗？

不可以。各色交通卡为普卡，内含20元押金，卡片可退。此卡为纪念卡，不可退卡。