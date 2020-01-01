女性电竞选手的成功，给这个行业带来了什么？

李晓萌（游戏ID：VKLioon），2019年暴雪嘉年华的《炉石战记》大师职业赛全球总决赛上的一道靓丽风景。这位腼腆、可爱的95后女孩儿在拿下《炉石传说》全球总决赛（世锦赛）冠军的同时，也成为该项目史上首位夺冠的女选手。

在赢得冠军接受颁奖时，李晓萌想起一路走来因为性别所遭遇到的挫败，对着所有选手和观众激动地说出了准备两年多的这句话：“我为自己是一个女孩子而感到自豪！”

当外界热议这位女性电竞选手的学历（西南政法大学毕业）和巨额奖金（20万美元）时，放眼国内女子电竞圈，多数女性选手依然面临着迟迟无法“破圈”的难题。

No.1女生“不好混”的电竞圈

在人们的既定印象里，往往认为男生游戏操作手速、反应速度更快，从而产生了一些“游戏偏见”——女生打游戏要比男生菜。

虽然Miss（韩懿莹）和Cany（小苍）这样的女性电竞选手，曾经都获得过MOBA（多人在线战斗竞技场）类游戏的国际和全国女子冠军，并成功的转型，但时至今日，多数女性电竞选手仍然没有走出人们的偏见。

“和男生相比，女生在心理素质、体力和反应速度方面相对来说弱一点，但其实女生打游戏在某些方面还是有优势的，比如心思比较细腻，会注意到男生注意不到的点。”某女子战队教练向懂懂笔记介绍。

一个不争的事实是，电子竞技项目中男子比赛的竞技性和观赏性都远超过女子比赛。这也导致在职业赛场中，女子职业战队一直是在边缘化中生存。

过去几年，尽管中国的电子竞技运动已经走向专业化，但是不少热门的游戏仍然没有开放女性赛事，像是英雄联盟、DOTA2、星际等主流电竞项目中，只有针对男性选手的甲级职业联赛。男性职业成员需要经历青训、替补、正选的严格筛选，而女性甚至不具备进入青训的资格。虽然也有部分游戏会有女子赛事的项目，但多半是娱乐性质的。

与之相对应的，缺乏专业比赛会降低曝光率，并削弱赞助商的兴趣。这也使得男女电竞选手之间的收入水平有着天壤之别。RE战队经理兼创始人沐子在接受媒体采访时曾透露过：“优秀的男性电竞选手每年能赚到数百万元人民币，但女性电竞选手只能赚到他们的10%，绝大多数甚至不及他们的5%。”

众多不利因素诸加在女子电竞上一度导致的结果是，女子电竞只能靠转型做主播、陪玩、接商演广告，靠浓妆艳抹来盈利。“很多俱乐部表面上说是招队员，其实第一硬性要求就是漂亮，招过来直接就去直播，说白了这就是招主播。”一位曾经去应聘过女子战队选手的素人表示。

据业内人士透露，目前国内女子战队可以分为不同的类型，有职业战队，有主播队，还有颜值商演队，定位不同，对成员的要求也不同。

像RE这样的职业战队，对选手的实力要求非常高，比如王者荣耀项目的队员巅峰赛分数需要达到1850分以上。但也有战队的经理人表示，“谁都想要水平高的选手，但如果设定要求太高，会阻挡很多人报名，这种情况下也许连有潜力的女孩子都挖不到了。”

No.2女子电竞的泛娱乐化之路

女子电竞的发展一度取得过突破。2015年，龙珠直播平台在国内举办了首个英雄联盟女子赛事，吸引了多家女队参与。此后的两年，京东妹子杯、NTF未来人类女子联赛、EWG女子电竞运动会等赛事的先后举办，都将女子电竞的发展推向了一个高潮。

但由于竞技水平、影响力和商业模式等问题，女子赛事陆续减少，不少女子战队也相继解散。时至今日，仍然活跃在国内的一线女子战队屈指可数。

为了摆脱目前女子电竞的窘境，不少女子战队都开始朝着泛娱乐化的方向进行转型。有的战队设立了艺人部门，也有的战队开始参加以电竞为主题的综艺节目。

今年8月份，由腾讯电竞运动会联合NEOTV主办的《王者荣耀》首档美少女养成电竞赛《荣耀美少女》开播。这档节目集结了来自全国各地的45名女性用户，并以电竞比拼的方式角逐出5名“王者女孩”成团出道。

同时，企鹅电竞还推出了独播衍生节目《美少女宿舍》，挖掘选手们节目背后的另一面。总体来说，这两档节目的意义都是为了刷新大众对王者女性用户的单一印象。

泛娱乐化女团的兴起，让女子电竞的生存环境得到了一定的改善，RE女队得到了李宁和罗技品牌的认可，KA女队也曾获得过比亚迪的独家冠名。相关从业者认为，泛娱乐化的女团能够有效的带来短期收益，同时也可以扩大品牌影响力，填充内容。但从长远来看，要想发展女子电竞，“职业”依然是基础和核心。

有分析指出：娱乐类的业务可以有，但是比赛、解说等方面的专业实力才是女子电竞的硬实力。

比如此次李晓萌的夺冠，一度登上了微博热搜，这说明女性选手打出优异成绩后，是能够得到社会共识认可的。对此，李晓萌也对外表示，“如果俱乐部能够因为大家的关注，改变一点点对女性选手的认知，能够给女选手更多机会，我就知足了。”

在走出泛娱乐之路的同时，加强自身的职业能力，未来女子电竞或许会像男性一样，拥有成熟的赛事体系，慢慢显现出其应有的市场价值。

No.3女性更愿意为电竞买单

除了女子电竞从业者，越来越多女性粉丝的加入，也为电竞行业的兴起起到了助推作用。

《2019年中国游戏产业报告》显示，2019年中国游戏用户规模达到6.4亿人，其中女性用户规模为3亿，占国内游戏用户总规模的46.2%。此外，企鹅智酷、伽马数据、IDG等数据机构发布的相关调查都显示，女性在游戏中的付费意愿平均要比男性高出31%。不管是游戏内置的各种道具和皮肤，还是游戏相关的周边手办，女性的购买率和积极性都远远高于男性

这部分女性用户的出现，极大程度地开拓了游戏方的变现空间。今年有不少针对女性玩家进行的合作，比如欧洲老牌电竞俱乐部Fnatic联名Hellokitty推出多种限定版商品，以及路易·威登（Louis Vuitton）与英雄联盟的一系列合作。

但比起愿意花费金钱，女性粉丝区别于男性的最大特征其实是“愿意发声。”

以往男性主导的电竞文化，讨论多集中在贴吧、游戏论坛等相对封闭的社区，而随着大批女性粉丝的到来，微博这样开放性的平台被利用了起来，精通饭圈文化的女粉丝会自发为喜欢的选手和战队打榜等等。

某游戏媒体负责人在和懂懂笔记交谈时表示，“我们的自媒体号里，部分人气选手或者战队的相关内容，数据会非常非常好，这主要是由于女粉丝们会非常热情的转赞评。”

更高的关注度和更强的粉丝粘性所带来的好处是非常明显的。几年前英雄联盟赛事在国内兴起时，很多战队连基本工资都无法保障。而随着这批消费能力巨大的女性群体参与进来，越来越多的上市公司都开始瞄准电竞领域，推动行业高速发展。诸如是IG、RNG这样的人气战队更是拿品牌代言拿到手软，这背后少不了女粉丝们的贡献。

【结束语】

无论是女性电竞从业者，还是电竞女粉丝，她们正在逐渐成为支撑起电竞行业的重要群体。未来，女性将会在电竞圈发出更多的声音，这个行业正在迎接“她时代”的到来，这一点毋庸置疑。