特斯拉人手不足，马斯克妈妈和志愿者们年前帮忙交车

1月2日消息,据外媒报道,美国当地时间新年前夕,埃隆·马斯克(Elon Musk)及其母亲梅耶·马斯克(Maye Musk)亲自上阵,与当地特斯拉车主俱乐部(Tesla Owners Club)的志愿者们一起,帮助将新车交付到数百名顾客手中。



此前有报道称,由于人手不足,特斯拉不得不将某些新车的交付推迟到新的一年里,对于车主这不是好消息,如果明年收车,他们就难获得1875美元美国联邦税收抵免。

为了确保尽可能多的客户可以享受到这种优惠,在特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂里,所有人都在努力帮助交付新车。在2019年结束前的几个小时,有数百人将新出厂的电动汽车交付出去(这意味着公司几乎没有库存)。

推特用户卡罗琳·G(Caroline G.)是一名急诊室护士,也是加州东湾(弗里蒙特工厂所在地)特斯拉车主俱乐部成员,她在现场志愿帮助新车主为他们的Model 3进行定位。

卡罗琳称,特斯拉为志愿者发送10美元代金券,可以用于现场的美食车购物,并在休息室提供饮料。她说,当地晚上8点,仍有大量顾客排队等候提车。

梅耶·马斯克(Maye Musk)也在那里,晚上大部分时间都在与顾客交谈。其发布的推文显示,这次活动似乎让梅耶感到非常自豪。

梅耶刚刚出版了一本书,名为《女人制定计划:对冒险、美丽和成功的终生建议》(A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success),讲述了她自己的经历,以及从面临的挑战中获得的建议和见解。

特斯拉首席执行官马斯克也在现场,与客户交谈,并帮助送货。最后,快到午夜时,马斯克在推特上对所有人表示感谢,并祝贺特斯拉和SpaceX取得的成就。他承认这两家公司在2019年都非常成功,2020年的前景令人感到兴奋。