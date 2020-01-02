特斯拉人手不足，马斯克妈妈和志愿者们年前帮忙交车

1月2日消息，据外媒报道，美国当地时间新年前夕，埃隆·马斯克(Elon Musk)及其母亲梅耶·马斯克(Maye Musk)亲自上阵，与当地特斯拉车主俱乐部(Tesla Owners Club)的志愿者们一起，帮助将新车交付到数百名顾客手中。



此前有报道称，由于人手不足，特斯拉不得不将某些新车的交付推迟到新的一年里，对于车主这不是好消息，如果明年收车，他们就难获得1875美元美国联邦税收抵免。

为了确保尽可能多的客户可以享受到这种优惠，在特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂里，所有人都在努力帮助交付新车。在2019年结束前的几个小时，有数百人将新出厂的电动汽车交付出去(这意味着公司几乎没有库存)。

推特用户卡罗琳·G(Caroline G.)是一名急诊室护士，也是加州东湾(弗里蒙特工厂所在地)特斯拉车主俱乐部成员，她在现场志愿帮助新车主为他们的Model 3进行定位。

卡罗琳称，特斯拉为志愿者发送10美元代金券，可以用于现场的美食车购物，并在休息室提供饮料。她说，当地晚上8点，仍有大量顾客排队等候提车。

梅耶·马斯克(Maye Musk)也在那里，晚上大部分时间都在与顾客交谈。其发布的推文显示，这次活动似乎让梅耶感到非常自豪。

梅耶刚刚出版了一本书，名为《女人制定计划：对冒险、美丽和成功的终生建议》（A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success），讲述了她自己的经历，以及从面临的挑战中获得的建议和见解。

特斯拉首席执行官马斯克也在现场，与客户交谈，并帮助送货。最后，快到午夜时，马斯克在推特上对所有人表示感谢，并祝贺特斯拉和SpaceX取得的成就。他承认这两家公司在2019年都非常成功，2020年的前景令人感到兴奋。