Chrome扩展程序包含恶意代码，窃取加密钱包私钥

一个Google Chrome扩展程序被发现在网页上注入了JavaScript代码，以从加密货币钱包和加密货币门户网站窃取密码和私钥。

该扩展名为 Shitcoin Wallet（Chrome扩展 ID：ckkgmccefffnbbalkmbbgebbojjogffn），于12月9日启动。

据介绍，Shitcoin Wallet允许用户管理以太（ETH）币，也可以管理基于以太坊ERC20的代币-通常为ICO发行的代币（初始代币发行）。用户可以从浏览器中安装Chrome扩展程序并管理ETH coins 和 ERC20 tokens；同时，如果用户想从浏览器的高风险环境之外管理资金，则可以安装Windows桌面应用。

然而，MyCrypto平台的安全总监 Harry Denley 则在近日发现了该扩展程序包含恶意代码。

根据Denley的说法，对用户而言，该扩展存在有两种风险。首先，直接在扩展内管理的任何资金（ETH coins 和基于ERC0的代币）都处于风险中。Denley表示，该扩展会将通过其接口创建或管理的所有钱包的私钥发送到位于 erc20wallet[.]tk 的第三方网站。

其次，当用户导航到五个著名和流行的加密货币管理平台时，该扩展还可以主动注入恶意JavaScript代码。此代码将窃取登录凭据和私钥，将数据发送到同一 erc20wallet[.]tk 第三方网站。

根据对恶意代码的分析，该过程如下：

用户安装Chrome扩展程序

Chrome扩展程序请求在77个网站上注入JavaScript（JS）代码的权限[listed here]

当用户导航到这77个站点中的任何一个时，扩展程序都会从以下位置加载并注入一个附加的JS文件：https://erc20wallet[.]tk/js/content_.js此

JS文件包含混淆的代码[deobfuscated here]

该代码在五个网站上激活：MyEtherWallet.com，Idex.Market，Binance.org，NeoTracker.io，和 Switcheo.exchange

一旦激活，恶意JS代码就会记录用户的登录凭据，搜索存储在五个服务的dashboards 中的私钥，最后将数据发送到 erc20wallet[.]tk

目前尚不清楚Shitcoin Wallet团队是否应对恶意代码负责，或者Chrome扩展是否受到第三方的破坏。