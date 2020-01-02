巨人网络任命吴萌出任联席CEO，全面负责公司业务

新浪科技讯1月2日早间消息，巨人网络今日宣布任命《球球大作战》制作人吴萌出任公司联席CEO（首席执行官）。根据任命，吴萌将与原巨人网络总裁刘伟共同出任联席CEO。吴萌全面负责公司业务，刘伟负责公司投资、集团公共职能等业务。

巨人网络董事长史玉柱表示，公司在过去几年一直注重管理团队年轻化，给年轻人提供舞台，吴萌是从一线业务成长起来的管理成员，拥有丰富的业务实战经验与管理经验，希望他与年轻的管理团队不负使命，带领公司业务迈向新高度。

据介绍，吴萌是巨人网络首位85后高管。他16岁开始创业，是中国第一代个人站长，曾独立创办中国最大的粉丝网站JAYCN、获得风险投资创办国内领先的WEB2.0社区“番薯窝”。2007年，吴萌参与创办动网先锋，任动网先锋总裁，带领动网先锋从一个创业公司成长为年收入过亿的公司。2012年，吴萌加入巨人网络，他制作的《球球大作战》是一款现象级休闲竞技手游，累积用户数超过5亿、最高日活2000万，最高同时在线人数超过300万。

2019年以来，巨人网络相继引入CTO（首席技术官）聂志明、CFO（首席财务官）孟玮、海外发行副总裁刘义峰等多位业务高管，其中孟玮、刘义峰均为80后。

巨人网络表示，希望通过推行业务合伙人制，一是让业务团队充分年轻化，让懂业务的年轻人拥有业务指挥权，让更多有才能的年轻人涌现出来；二是充分分享公司成长红利，持续吸纳优秀年轻人才加入巨人，让能为公司创造核心价值的人成为公司主人。