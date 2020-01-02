Linux 与开源的统治地位：微软不再“邪恶”

2019年，Linux与开源疯狂发展，ZDNet专栏作者 Steven J. Vaughan-Nichols 梳理了 5个年度大事件，从中我们可以看出来技术的未来还是属于Linux和开源软件的。

1、IBM以340亿美元收购Red Hat

排名第一的是 IBM收购Red Hat，这是有史以来最大的软件公司收购。IBM希望通过收购Red Hat，将Red Hat开放式混合云技术的强大功能和灵活性与IBM创新和行业专业知识的规模和深度相结合，共同推出下一代混合多云平台，该平台基于Linux和Kubernetes等开源技术，允许企业在本地以及私有和多个公共云上安全地部署、运行和管理数据与应用。这笔收购也意味着：目前世界领先的Linux公司现在属于《财富》500强中排名第34的公司。

2、云运行在开源软件上

十年前，云更多地是营销热，而没有落地。如今，IDC 表示，全球IT支出中有三分之一以上都在云上。展望未来，Gartner 预测，到2021年，将有一半的全球企业全部进入云计算。

而云，大多数运行在 Linux上，甚至Microsoft Azure现在也承认 Linux运行了Azure工作负载的50%以上。而在Linux之上，绝大多数云服务都在开源程序上运行。

3、云与开源

MariaDB 首席执行官Michael Howard总结了云与开源近来的冲突局面，他指出，大型私有云公司正在大量开采开源技术和公司，而且使用的是粗暴的露天开采方式。

但是，云与开源的冲突其实与贫穷的小型开源DBMS公司（例如Elastic、MariaDB和Redis）无关，正是风险资本家在支持这些DBMS业务的高速增长。简而言之，这是大企业之间的一场战斗，开源软件只是碰巧处在其中。

4、云、Kubernetes与容器

无论在云上运行什么程序，都可能是在容器中。尽管 Docker式微，但它易于使用的容器技术主导了IT。在人们如何管理这些容器方面，容器编排软件 Kubernetes 淹没了所有其它管理工具。目前所有主要的公有云供应商、所有主要的IT供应商（HPE、IBM与VMware等）都使用 Kubernetes，而Kubernetes是开源的。

5、微软是一家开源公司

邪恶帝国不再那么邪恶了。

2019年，微软抛弃了其专有的Edge浏览器，转而使用基于Chromium的新开源版本。它还在桌面Linux上发布Teams组件程序，同时还强烈暗示，其余的Office将在Linux上出现。微软现在还拥有自己的Linux发行版，即 Windows SubSystem for Linux 2.0（WSL），可与Windows 10协同运行。

换句话说，正如 Linus Torvalds所说：“整个反微软有时只是个笑话而有趣……今天，它们实际上更加友好。我与微软工程师在各种会议上交流，我觉得是的，他们已经改变了，工程师们很高兴，他们真的很高兴在Linux上工作。因此，我完全驳斥了所有反微软的东西。”

文章作者Steven 总结，如今除了Apple和Windows台式机外，其它所有环境都使用开源软件。而且，正如我们已经看到的那样，甚至Windows现在也越来越多地使用Linux和开源代码。2020年 Linux和开源软件将统治一切。