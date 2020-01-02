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苹果第七代iPad降价了，买贵了要怎么退差价？

2020/1/2 10:14:01来源：威锋网作者：MarcusKei责编：懒猫评论：

苹果在去年九月份的秋季发布会上推出了第七代iPad，与2018年三月份的第六代相比，这一代iPad最大的变化是屏幕更大，由9.7英寸升级到了10.2英寸，此外机身还加入了智能接点，能够搭配智能键盘使用，内存也升级到了3GB，但与第六代一样，第七代iPad搭载的依旧是A10 Fusion芯片和M10协处理器，屏幕除了更大一些，分辨率和ppi等影响观感的参数也依旧没有变化。

第七代iPad首发时，32GB版本价格为2699元，128GB版本价格为3499元，稍微比第六代的定价贵一些，当时后者的32GB版本价格为2588元，128GB价格为3288元。如今过去了快四个月，苹果最近对这款产品进行了调价，32GB版本降价200元，现售价2499元（蜂窝版售价3499元），128GB版本降价500元，现售价2999元（蜂窝版售价3999元）。

值得一提的是，根据苹果的「Apple Store零售店购买政策」中的规定：「如果自你购买任何Apple品牌产品之日起的十四个日历日内，Apple永久性地降低你所购产品的价格或推出新产品，则你可以要求退还所支付价格与当前销售价格之间的差价。」

目前有四个方法可以申请退差价，分别为：

  1. 拨打400-666-8800，按照提示输入订单号，然后与人工客服进行说明即可；

  2. 通过「Apple支持」App，登录Apple ID之后，点击「更多产品与服务>账单和订阅>订阅和购买>账单或付款问题>向我们发送邮件」，在邮件中写明希望退差价，然后等着苹果的邮件回复即可。

  3. 通过Apple公众号（ID：Apple），在聊天框中输入「补差价」然后等待回复即可；

  4. 通过微博「@Apple支持」，私聊说明情况，然后等待回复即可；

需要注意的是，目前只有在Apple线下零售店或者Apple Store在线商店购买的产品才享受退差价服务，如果你是在第三方平台购买的，可能需要咨询相应的平台才行。

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关键词：苹果iPad

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