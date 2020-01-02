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毒App更名得物App，杨冰：90后、00后正成消费主力

2020/1/2 12:41:37来源：新浪科技作者：张俊责编：沧海评论：

新浪科技讯1月2日午间消息，潮流电商平台毒App今日宣布启动品牌升级，正式更名为“得物App”。据了解，新更名的得物App将不断扩充球鞋服装之外的潮流单品品类，定位为打造新一代潮流网购社区。

据悉，此次仅限于品牌名称升级，业务层面的定位方向与服务流程等均不做调整。正品潮流电商和潮流生活社区是得物App的两大核心服务。据得物App官方介绍，新品牌名“得物”更具清晰指向性，降低与新用户的沟通成本。其团队调研发现，有新用户在第一次看到"毒"的时候，不太清楚平台提供什么服务，理解起来略显模糊。得物这个新的品牌名在意义上契合得物App“帮助用户得到（了解/获取/交流）美好事物”的业务方向，也是取“得物-毒(de wu du)”的发音关联，帮助已有用户理解“得物就是毒App”。

得物App创始人兼CEO杨冰表示，进入20年代，消费升级将成为中国经济的主题之一，以90后00后为代表的年轻世代正在成为消费升级的主力，年轻用户在满足了衣食住行这样的基础生存需求之后，对附有文化价值消费品的需求是必然选择，潮流文化和时尚消费是年轻用户消费升级的重要选项。

据了解，毒App初版以资讯App上线，帮助年轻人了解球鞋文化和潮流资讯，于2017年上线交易服务。该公司曾获得虎扑体育的天使轮融资；2018年获得来自高榕资本、红杉资本中国、普思资本的数千万美元融资；2019年4月，有媒体报道其完成新一轮融资，投资方为DST，投后估值达十亿美元，进入独角兽行列。

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关键词：毒App

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