B站与QQ音乐达成合作，共同扶持优质音乐人

新浪科技讯1月2日下午消息， 哔哩哔哩（以下简称“B站”）与QQ音乐联合宣布达成深度战略合作，双方表示，将在音乐人扶持、优质音乐推广及资源共享等方面为音乐人开启双平台直通车模式，共同扶持优质音乐人及音乐作品。

据介绍，此次合作将首先打通双方平台的优质音乐内容创作者资源，全面开放音乐人的认证及入驻，并给予双平台的资源扶持。在此基础上，B站还将与QQ音乐共同举办一系列联合线上活动，为创作者打造多支MV，并邀请知名音乐人为作品进行重新编曲，制作专辑。其中，首期音乐创作线上征集活动“干杯计划”将于1月6日在双平台上启动。

此外，双方还将于后续开启多场线下交流会和演唱会，为音乐人提供更多的专业培训及线下演出机会。

数据显示，目前B站音乐创作者规模超过50万人，每月诞生的原创及自制音乐作品在1000首以上。社区互动方面，B站音乐区的视频总互动量已突破22亿次，弹幕总数超3.2亿条。基于社区创作及互动氛围，《普通DISCO》、《Are you OK》、《极乐净土》、《芒种》、《大碗宽面》等众多音乐作品，在B站引发大量用户进行二次创作。

对于此次合作，B站副董事长兼COO李旎表示：“B站聚集着大量富有才华的音乐创作者，以及热衷二次创作的音乐爱好者。他们的碰撞与互动，激发了越来越多的优质音乐作品诞生。而QQ音乐作为国内领先的数字音乐平台，在音乐版权运营、唱片发行，以及对音乐人的扶持与推广上，积累了丰富成熟的经验。期待双方的携手，能持续助力优秀音乐人成长，并让更多音乐爱好者从中受益。”

腾讯音乐娱乐集团副总裁侯德洋表示，相信一定会有更多优质音乐内容诞生，从而实现‘好内容+高收听+再创作’的良性闭环，进一步推动产业发展。