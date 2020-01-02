俄罗斯最严法令今年7月生效，未安装规定应用不能销售

俄罗斯在去年下半年通过了一项法令，要求包括手机、平板、电脑、智能电视盒等在内的电子产品必须预装该国开发者开发的应用程序才能够获得销售许可，其中自然也包括iPhone、iPad等在内的苹果产品。

而最近，俄罗斯相关部门公布了更多关于这项法令的信息，新的要求之一是在默认情况下，所有在俄罗斯销售的电子设备都必须安装由俄罗斯互联网企业开发的浏览器「Yandex」以及其他本土应用程序，而且这将产生额外的技术开发和许可等额外费用。

贸易公司和家用电器及计算机设备制造商协会（RATEK）的一位发言人对外媒表示，俄罗斯的这项法令「可能对市场有害」，「这将打击消费者，电子制造商和软件开发商，尤其是制造商，因为其中的某些操作系统不适合外部应用程序，那些可能预装本地应用程序的操作系统甚至将不得不支付许可费。」

Yandex是俄罗斯重要网络服务门户之一，目前所提供的服务包括搜索、最新新闻、地图和百科、电子信箱、电子商务、互联网广告及其他服务。据监测机构StatCounter的数据显示，截止至2019年12月，Yandex在俄罗斯的搜索引擎市场分额为44.3%，略低于谷歌的52.32%。

早在这项法令之前，俄罗斯就曾出台过其他政策来限制外国互联网企业。俄罗斯联邦通信监管局（Roskomnadzor）之前要求国内外企业从2015年9月开始，必须将所有俄罗斯用户的个人数据存储在该国境内，而LinkedIn成为第一家因此与该部门爆发公开冲突的外国企业，在之后的法院裁决后遭到了封杀。

目前针对这项将于2020年7月1日生效的法令，苹果、谷歌、三星和戴尔已经聚集在一起商讨如何应对，但现在看来好像还收效甚微。StatCounter的数据显示，截止至2019年12月，占据俄罗斯手机市场前三的厂商分别为三星、苹果、华为，分别拥有24.68%、21.48%、17.88%的市场分额。