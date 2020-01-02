抖音诉微信公众号“快微课”案一审胜诉：严重诋毁

IT之家1月2日消息 近日，北京市海淀区人民法院对抖音起诉微信公众号“快微课”一案作出一审判决。法院认定“快微课”早前发布的《抖音，请放过孩子！》一文属于对抖音的严重诋毁，且发布者有明显的主观过错，故判令快微课在其公众号内连续三日刊登致歉声明。

“快微课”败诉的直接原因是，法院审理查明“快微课”发表的《抖音，请放过孩子！》的文章中，引用视频中有三段明显标注“秒拍"、"腾讯视频”、“北京时间”等其他平台的水印，即便如此，“快微课”在无证据证明该视频来源于抖音的情况下，仍将这些视频作为攻击抖音的依据，这构成虚假陈述。

此外，法院还认定“快微课”从主观意识上清楚抖音上的视频为用户自行上传这一基本认知，却还是得出了“抖音，请放过孩子”的结论，具有明显的主观过错，属于对抖音的严重诋毁。

该文章当时被大量传播后，抖音通过公开方式辟谣。抖音表示，“快微课”这篇文章首发后，抖音向微信平台进行举报，文章被删除。但是之后，随着自媒体大号“周冲的影像声色”继续助推，导致在20多个小时内，该文章仅在微信公众号转发就达到了460多篇，来源都注明了“快微课”。

1月1日，快微课微信公众号发布文章《抖音起诉我的案子判了，我想和抖音谈谈》对该诉讼进行了回应，称希望自己的文字可以影响一些人，推动一些事。