张朝阳新年喊话要“狼性”：尽职尽责工作是做人本分

1月2日晚间消息，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在新年致辞中，表示“搜狐亏损持续减少，今年有望进入盈利状态。”

在致辞中，张朝阳首先对多年并肩工作的搜狐人表示感谢，称很高兴有缘分和大家度过人生最重要的年代。

对于搜狐在2020年的发展，张朝阳认为两个条件将构成搜狐在未来的竞争力，一是自然条件，搜狐从事媒体和互联网行业，“中国网民众多，依然会有看剧、购物、社交等需求。”张朝阳分析，搜狐在广告层面涵盖多个行业，涉足多个领域，消费者业务覆盖面广，这使得搜狐具有较强的稳定性。

其次是内部条件，“2019年我们很努力，公司的战略也是正确的，亏损在逐步减少，营收逆势成长，2020年有望进入盈利状态。”张朝阳表示，“作为一个企业进入盈利，这是我们的本分，这是我们的光荣。”

他在现场鼓励大家，希望2020年每个团队更加努力工作，颗粒度更细地工作，让更多网民使用搜狐品牌的产品，同时作为一个优秀的媒体，要对社会的进步有所推动。

此外，对于搜狐员工未来应如何努力工作，张朝阳在为搜狐内刊撰写的新年《卷首语》中也提出了更多细致的要求。

张朝阳在寄语中希望员工做到两点。第一，只有在每天太阳升起的时候，你已经开始思考当天的工作，在太阳落山的时候，你依然在热烈地讨论工作，你对工作的兴奋度才能被最大限度地调动起来，你会更聪明、更有想法、更有创造性，了解问题的颗粒度更细致。“而且，勤奋工作使精神强健，有利于健康；反而无所事事，或有拖延症的人才更容易焦虑。”张朝阳称。

第二，他要求作为搜狐的员工，每个人有学习、了解的义务。“你有义务了解其他相关部门正在做的事情，你有义务使用搜狐主要的产品，你有义务阅读对公司的报道。”张朝阳表示，“在一个以小时为时间尺度快速前行的组织里，你必须用同样的时间密度来感受这个组织的脉搏，并成为其脉搏的一部分。”

2019年，张朝阳在接受媒体采访时曾透漏了他的工作时间，是777，每周7天早晨7点到晚上7点。张朝阳称除了睡眠和锻炼，几乎全部在工作。他直言不讳“搜狐很多项目我都在第一线，出面说明了对项目的重视。”

张朝阳从“律己”到“律人”，对员工的要求更加严格。在去年乌镇互联网大会期间，张朝阳接受媒体采访时就表示，“要对表现不好的员工说NO，给三次机会，不行就走人。这是必须的，竞争太激烈了，不能允许不是最优秀的存在。”

今年，张朝阳再次强调工作的意义，称这是做人的本分、职责和使命。“员工要尽职尽责地工作，把工作当成非常重要的自己的一种本份，我们每个人要在这个世界上生存的话，做好你的工作是本份，是一种职业精神。”