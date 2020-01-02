联想面临两难：开启无柳传志时代后，手机主帅竟去小米

1月2日晚间消息，联想控股董事长宁旻将接任公司授权代表之职，自今年1月1日起生效。几周前，2019年12月18日，75岁的联想控股董事长柳传志宣布退休。没有发布会和对外采访，联想的“柳传志时代”正式谢幕。

而同日，更引起外界热议的是，官宣离开联想两天后，联想集团副总裁、移动业务中国区负责人常程出现在了小米创始人雷军的微博中。1月2日，雷军在微博宣布，常程加入小米，任集团副总裁，负责手机产品规划；小米也发布常程任命文件，常程向副董事长林斌汇报。

在雷军官宣常程入职小米的消息后没多久，常程的微博认证就由“联想集团副总裁”改为了“小米集团副总裁”。

手机主帅竟去小米背后竞业协议惹争议

而出乎意料的是，常程背后竞业协议惹争议。此前联想给出常程离职原因是“长期奋斗在竞争激烈的手机一线，承受了巨大的业务压力，家庭聚少离多，基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因”。

2019年12月31日，常程在微博宣布从联想离职，并称“19年成长在联想，感悟感谢感恩”。

常程以如此快的速度从联想离职，并加入业务重合度极高的小米，引发了外界对常程是否身背“竞业限制条款”的猜疑。随后，有媒体报道称，常程没有与联想签订过竞业协议。

但今日下午联想发言人则称签有竞业禁止条款，联想发言人对外表示：“公司与所有高管均签有竞业禁止条款，如确有违约，公司将在法律框架内寻求问题的妥善解决，共同营造尊重契约精神的人才流动空间。”

公开资料显示，常程2000年加入联想，担任笔记本事业部研发总监，打造了联想乐商店以及茄子快传，其后孵化并研发联想Yoga平板电脑、联想K900智能手机和ZUK系列手机，2018年5月接任联想移动的中国区负责人。

让外界担心的是，随着常程的离开，联想手机未来发展或增加更多不确定性，而目前联想的手机业务并未突围行业第二梯队的格局现状。

截至2019年9月30日六个月，联想移动业务收入30.12亿美元，同比下降7%，去年11月14日，杨元庆此前在媒体见面会表示，手机业务不管采用什么手段，首先要盈利，业务会聚焦摩托罗拉手机比较强的北美和拉美市场。手机业务已经四个季度连续盈利，每个季度同比降低费用都在5千万到1亿元，欧洲会是下一个重点发展的市场，但并不意味着会忽视其他市场。

2019年11月15日，联想新手机摩托罗拉Razr 2019折叠屏手机对外正式亮相，这款号称真正的折叠屏手机于1月9日开始出货，对外发布称售价高达10525元。

2002年4月，联想移动通信科技有限公司成立，2009年9月，联想手机的市场份额就达到了中国手机市场第三、国产手机厂商第一的位置。2012年联想手机出货量、市场份额在中国市场仅次于三星，但进入2015年，联想手机销量大幅下滑，同时也开始了频繁换帅的步伐，联想手机四年换了五帅。

2015年6月，联想手机业务首次换帅，刘军卸任了联想执行副总裁，由陈旭东接任。2016年11月，再度换帅，由原负责人力资源的乔健接替陈旭东。2018年5月8日，联想将个人电脑和智能设备业务集团与移动业务集团合并，常程接替乔健，成为联想中国区移动业务负责人。

企业转型智能化如何留住人才？

11月14日下午，第五届联想创新科技大会在北京召开，今年大会延续了去年集团智能化转型战略，与去年大会不同的是，联想又提出未来技术发展概括为五个字是“端”、“边”、“云”、“网”和“智”，包括智能终端或物联网终端、边缘计算、云计算、核心网。

11月7日，联想集团公布截至今年9月30日第二季度业绩报告，联想营收增速放缓，联想二季度营收135.2亿美元，同比增长1%，净利润2.02亿美元，同比增长20%，个人电脑业务收入202.87亿美元，占同期总收入的78%。

回顾柳传志对于联想35年让外界最为深刻的贡献中，除“蛇吞象”的并购IBM PC业务，还有股权改造。1994年，中科院将联想35%的利润支配权（分红权）授予创业团队；2001年，中科院和财政部同意将这35%变更为符合公司法定义的、可自由流通的股权；2009年，联想引入战略投资者，中科院股权变更为36%，联想完成民营化改造，成为中国大陆首家混合所有制的超大型企业。

目前中科院持有联想控股29.05%股权，管理层和员工持股为15.71%，柳传志在联想控股的持股比例是2.89%。

柳传志称这一漫长改制是为让老同志们的利益有了保障后，为年轻人腾出发展空间。

12月16日，联想集团董事长兼CEO杨元庆发布内部信表示，过去的一年里，尽管全球各地充满不确定因素，但联想仍然取得了强劲的业绩。

5G时代已经来临，这意味着手机和PC业务将会迎来更多新机遇，5G爆发前时间点很难把握，但通讯技术换代厂商面临掉队风险，手机企业也在纷纷布局迎战5G。

目前联想在PC业务出货量仍占据全球第一位置，联想企业文化中核心价值观有一条是以人为本，“柳传志时代”谢幕后， 手机主帅常程加入小米任副总裁，联想需要思考能否抓住5G新机遇和如何留住年轻人。

（新浪财经上市公司研究院 陈彦旭）