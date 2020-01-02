未经许可传播下载方正字库文件，北京一公司被判罚49万元

据京法网事报道，你知道吗？许多字体也是有著作权的，未经许可使用或传播，也可能构成侵权。

北京北大方正电子有限公司（简称方正公司）向北京知识产权法院起诉称，方正公司是包括“方正新书宋繁体”等167款字库的计算机软件的开发者，依法享有字库软件的著作权。

被告北京出海软件科技有限公司（简称出海公司）未经许可，擅自将方正公司享有权利的字库软件上传至出海公司所有并运营的“字体网”，供网络用户下载和使用，侵犯了方正公司的计算机软件著作权。

北京知识产权法院经过一审审理，认定出海公司并非直接上传了涉案字库软件，但其作为提供信息存储空间服务的网络服务提供者，对涉案字库软件进行了选择编排，构成帮助侵权，应当承担侵权责任，最终判决出海公司向方正公司赔偿经济损失及合理支出49万元。

法院解读，对计算机字库整体而言，其由各个文字的坐标数据和指令构成，可以被计算机执行，理论界和实务界均认为可以作为计算机软件作品受到著作权法保护。本案中，方正公司自“字体网”公证下载了涉案字库文件，通过解压、安装可以获得涉案字库整体进行使用。

本案中，出海公司作为提供信息存储空间服务的网络服务提供者，对涉案字库文件进行整理编排，其明知网络用户利用网络服务侵害信息网络传播权，未采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施，构成帮助侵权行为，应当承担侵权责任。