三星S9+国行One UI 2.0更新Beta 2：Bixby视觉启用

据IT之家网友反馈，三星S9+系列手机开始推送One UI 2.0更新Beta 2，带来了几个小功能的改进和提升，包括Bixby视觉功能现在已经可用，提升了前置摄像头的稳定性。另外还带来了最新的2020年1月份安全补丁更新。

三星Galaxy S9以及S9+国行版搭载骁龙845处理器，其中S9采用了4GB RAM+64GB ROM的存储搭配，屏幕尺寸为5.8英寸的全视曲面屏；S9+则采用了6GB RAM+64GB ROM的存储，6.2英寸的全视曲面屏。S9/S9+屏幕比例均为为18.5:9，分辨率均为2960×1440。

摄像头方面，S9采用了单摄，1200万像素的F1.5/F2.4超大光圈（可变光圈）后置主镜头，S9+则采用了双摄，其中双1200万像素，主摄与S9一致。均配备超疾速全双核传感器，支持960fps帧率的慢镜头播放。支持自动对焦以及双OIS光学防抖（F1.5/F2.4）。

S9系列均配备了前置前置F1.7大光圈的800万像素镜头。

三星S9机身电池容量3000毫安时，而S9+则为3500毫安时；其他方面，包括虹膜扫描、指纹扫描、面部识别三种生物识别技术；支持双卡双待与机身存储扩展。