中国铁路12306：今年高铁将全面使用电子客票

IT之家1月3日消息 1月2日，中国国家铁路集团有限公司工作会议在北京召开。会议表示，圆满完成了2019年各项目标任务。其中铁路投资任务全面完成。全国铁路固定资产投资完成8029亿元，其中国家铁路完成7511亿元；投产新线8489公里，其中高铁5474公里。

中国国家铁路集团有限公司还表示2020年全国高铁将实现全面电子客票化，淡季高铁票打折的车次和力度会进一步扩大，同时探索在普速线路上实行电子客票。

值得注意的是，2020年国铁集团将稳妥推进高铁客票价格市场化机制建设，扩大峰谷期客票调整折扣范围和幅度，完成高铁电子客票、电子发票推广应用，并启动普速铁路电子客票试点工作。

到2019年底，全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。三是客货运量持续增长。国家铁路完成旅客发送量35.7亿人，同比增长7.7%，其中动车组旅客发送量22.9亿人，同比增长14.1%。国家铁路完成货物发送量34.4亿吨，同比增长7.8%。

会议强调，2020年铁路工作的主要目标是：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量38.5亿人、货物发送量36.5亿吨；全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里。