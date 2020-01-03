爆料：一图看懂iPhone 12/Pro/SE2屏幕尺寸，iPhone SE2 Plus来了

IT之家1月3日消息 根据天风国际分析师郭明錤的说法，苹果可能会在2020年发布5款新iPhone手机，其中包括带有4.7英寸LCD屏幕的低价iPhone SE2。而根据Digitimes报道称，苹果实际上可能正在计划两种iPhone SE2低成本型号，一款配备5.5英寸LCD屏幕，另一款配备6.1英寸LCD屏幕。这样一来，该阵容将总共达到6款以上新iPhone.

据爆料，明年还可能推出5.5英寸或6.1英寸的iPhone SE2 Plus手机。除此之外还可能推出不带Lighting接口的高端iPhone手机。

根据爆料信息，苹果iPhone 12将有两种显示尺寸，一种为5.4英寸OLED显示屏，另一种为6.1英寸OLED显示屏。这两款设备都将支持5G网络，并提供后置双摄像头。iPhone 12 Pro将有两种显示屏幕尺寸，一种为6.1英寸OLED显示屏，另一种为6.7英寸OLED显示屏。这两款设备将提供5G支持和后置三摄像头。

郭明錤还提到2020年配备5G mmWave（毫米波）的iPhone机型仅在五个市场上可用，包括美国、加拿大、日本、韩国和英国。

额外的低价iPhone版本的增加表明，苹果不再对仅占领高端智能手机市场感到满意。继去年低价版iPhone 11成功之后，苹果可能计划在每个价位都提供一种iPhone型号。