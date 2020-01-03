手机向左、物联网向右，eSIM路在何方？

1月1日，中国联通官方宣布：中国联通eSIM可穿戴设备一号双终端业务从试点陆续扩展至全国。这是中国联通继2019年3月29日率先全国开通eSIM独立号码业务后的又一次重大革新。

而这一消息也再次引发了用户对于eSIM的讨论，目前eSIM在国内的应用状况到底怎样？三大运营商在eSIM方面究竟如何布局？eSIM在国内何时才能真正进入智能手机领域？接下来，我们就来一探究竟。

可穿戴设备、物联网成主要切入点

尽管eSIM的概念很早就已经出现，但由于种种原因，我国的eSIM应用进展异常缓慢，始终没有出现大面积的使用。不过近年来，在移动运营商、设备商、SIM卡供应商、物联网公司等移动生态系统各方的积极推动下，中国在eSIM技术方面取得了显著进展。

目前，eSIM技术已被应用于可穿戴设备，如智能手表、智能伴侣等，下一步将在车联网、工业物联网等电子产品中得到广泛应用。

这其中，运营商发挥了非常大的作用。

不得不承认，运营商需要通过实体SIM卡来“守住”大批量的用户，进而某种程度上拉慢了eSIM进入手机领域的进程，但eSIM在可穿戴设备以及物联网方面的快速应用跟三大运营商的布局和推动却有必不可少的关联。

三大运营商的布局

中国联通是最早在国内开展eSIM业务试点的运营商，也是首家在全国范围内开展eSIM业务的电信运营商。

早在2015年中国联通就制定了基于eSIM发展消费物联网业务的战略，打造自主开发的eSIM管理平台；2017年初，eSIM平台开通；2017年4月，eSIM独立号码业务上线。

2018年3月7日，中国联通宣布，正式在上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙6座城市率先启动“eSIM一号双终端”业务的办理。不久，北京联通也开启了这一服务。

今年6月，中国联通在第二届GSMA eSIM论坛上表示，中国联通深信物联网将是未来eSIM应用的重要领域，为此，中国联通进行了将eSIM应用于物联网的研究，其中将RSP规范引入物联网eSIM终端中的尝试，可以有效的提升eSIM在该领域的适用度。

2020年1月1日，中国联通宣布eSIM可穿戴设备一号双终端业务从试点陆续扩展至全国。

截止目前，中国联通已配合30余家企业、50余款消费互联网智能终端，完成eSIM技术对接。其中包括可穿戴、平板、PC以及其他终端如智能音箱、智能后视镜、POS机等多种品类，涵盖运动、家庭、医疗、娱乐、教育等各类应用场景。

中国移动将eSIM应用在可穿戴设备和物联的动作也非常有力。据了解，2018年5月25日，中移物联正式推出智能物联China Mobile Inside计划，同时发布国内首款eSIM芯片，提供“芯片+eSIM+连接服务”。

6月1日，中国移动宣布“一号双终端”业务将在天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都7个城市正式启动。用户通过一号双终端业务，可实现手机与可穿戴设备的绑定，共享同一个号码、话费及流量套餐，无论主叫或是被叫对外均呈现同一号码，轻松享受“沟通抬腕可达”的自由体验。

2019年1月23日，中国移动的虚拟esim卡，开始在上海、广州、深圳、杭州、成都、天津以及南京这7个城市进行免费的试运行，为期10个月左右。

2019年11月，中国移动正式发布一款全自主研发的物联网eSIM芯片---CC191A。该款芯片具备高性能、高速率、大存储、安全架构完善、适合高集成度应用等特点，主要用于工业级和消费级eSIM卡，可广泛应用于物联网、智能硬件等移动通讯领域。

中国电信早在2016年就表态现阶段反对手机eSIM，积极跟进国际国内标准，推动监管政策制定，组织开展安全评估。但中国电信支持物联网eSIM，2016年发布了物联网eSIM规范，目前在物联网领域的eSIM平台建设也已经完成。

在2018年的中国电信智能终端技术论坛上，中国电信曾表示已经建立eSIM运营管理体系，正在积极推动eSIM技术在泛智能和物联网领域的应用，并将按照《嵌入式UICC卡需求白皮书》、《APP与第三方智能穿戴设备》、《服务接入规范以及技术要求》等规范，在产品层面上分为独立eSIM和一号双终端两类业务。

2018年11月，中国电信发布公告称将在成都、广州、杭州、南京、上海、深圳以及武汉7个城市试点“一号双终端”业务，同时支持4款智能穿戴设备。

eSIM应用于智能手机仍需时间

虽然在中国eSIM技术在消费电子和物联网领域的发展速度与其他主要国家和地区一样迅速，但参与eSIM调查的企业一致认为eSIM在智能手机市场领域发展缓慢。

截至目前，尽管智能手机制造商和移动运营商对eSIM在可穿戴设备市场中的支持日益增长，但中国手机市场仍未正式启用eSIM。最新款的苹果iPhone在中国大陆地区将不支持eSIM功能，而是采用可插拔双SIM卡。

虽然eSIM在国际漫游业务方面已经有所部署，但实现方式基本基于软SIM卡。包括华为（天际通）和小米（小米漫游）在内的多家原始设备制造商已经开发了适用于国际数据漫游业务的自主软SIM卡解决方案，并应用在手机和物联网设备上。

例如，华为将天际通安装在本公司的一些高端智能手机上，如Mate 7（及以上）和Honor 6 Plus。天际通允许中国手机用户在国外旅行时无需购买新的SIM卡就可以访问移动数据服务，可插拔物理SIM卡仍作为主用号码。目前这项服务可在欧洲和亚洲约20个国家的部分手机型号上使用。

小米漫游只要是内嵌了eSIM的小米手机，就可以在小米漫游中购买目的地的资费套餐，到目的地后，只要在应用中进行开启激活，就能通过eSIM中临时的当地资费号卡进行国际漫游上网。

同样，在一加、锤子等国产手机中目前均有类似的功能，原理均是通过手机中内嵌的eSIM来实现。

此外，GSMA表示，虽然双卡手机在中国较为受欢迎，一些国家也推出具有双eSIM/可插拔SIM卡功能的智能手机（iPhone在中国较富裕的人群中很受欢迎），但中国在手机上引入eSIM功能的时间尚未明确。

不过，GSMA对于中国智能手机引入eSIM持非常乐观的态度。GSMA预测，到2025年，中国将有20%到35%的智能手机通过eSIM连接。2025年，中国也将成为全球最大的eSIM智能手机市场，约占全球eSIM智能手机连接的五分之一。