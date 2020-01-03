AirPods Pro需求旺盛，苹果再增加一家中国供应商

1月3日消息，据外媒BGR报道，苹果知名分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)的一份最新研究报告称，苹果将重组其无线耳机AirPods Pro、下一代智能手表Apple Watch和便携式移动产品iPod Touch的供应商。这突显了苹果在尽可能地增加供应、精简运营、提高盈利能力方面的不懈努力。



郭明錤特别指出，总部位于中国深圳的立讯精密 (Luxshare Precision)将成为Apple Watch搭载的S系列芯片的唯一供应商。与此同时，苹果已经与另一家中国公司歌尔股份接洽，希望后者帮助其生产AirPods Pro。因此，苹果很快就会有两家AirPods Pro的供应商，这将最终帮助该公司满足消费者对下一代AirPods Pro的需求。

在最近的假日销售季，AirPods Pro的供应量有点少，一机难求。一些分析师指出，苹果仍在努力满足消费者需求。此外，最近几个月来，人们对AirPods各种机型的整体兴趣呈爆炸式增长。几周前的一份研究报告显示，苹果2019年的AirPods累计出货量有望比2018年翻一番。

虽然苹果调整或增加供应商似乎很平常，但这凸显了苹果业务在运营方面的长处。实际上，苹果过去20年在财务上的成就，很大程度上应归功于该公司在运营战略上的成功。

1998年蒂姆·库克(Tim Cook)刚加入苹果时，他是负责全球业务的高级副总裁。库克上任后立即精简了该公司的供应链，并大幅减少产品库存。

很多人可能还记得，在21世纪头十年中期，库克很有远见地向供应商预付了数十亿美元，以确保闪存芯片价格上的优惠。这一举措不仅最终帮助苹果提高了利润率，还确保了苹果能够满足消费者对其多媒体播放器iPod的旺盛需求。