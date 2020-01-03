“工位宣读裁员”纠纷背后，神州优车员工数量缩减四成

2019年，出行行业过得并不容易。在年末的最后两天，神州优车突现“暴力裁员”事件，将出行行业再度推上舆论风口。

日前，网络上流传的一则视频，让神州优车成了各个社交媒体上的热议话题。在视频中，一位公司HR向坐在工位上的员工宣布单方面解除劳务合同，不远处的另一位同事则在进行录像。对于员工的不解，该录像者者走上前建议其如果有任何意见，可以去仲裁委。这一行径被网友戏称为“宣读圣旨般的裁员”。

面对难以平息的舆论，神州优车两度作出回应。在最新的情况说明中，神州优车表示与该员工曾四度协商解除劳动关系，但未能达成一致。在视频拍摄当日，双方曾再次沟通但仍以失败结束，随后员工返回工位并出现视频中一幕。

对于神州优车裁员的原因，外界众说纷纭。但无论是出于公司经营层面还是员工绩效考核的原因，种种说法无不折射出，身处在舆论风波中的神州优车还有很多问题需要解决。

员工数量缩减四成，营收下滑态势堪忧

根据神州优车目前已披露的财报来看，2019年其整体的经营状况并不理想。裁员纠纷虽是一种极端表现，但是也暴露出冰山一角。

神州优车2019年半年度财报显示，其期初员工共计9533人，而到了期末仅为5767人，员工数量出现大幅度的缩减，比例将近40%。

其中，司机、销售与运营服务类这3个岗位的员工数量缩减幅度最为明显。根据神州优车发布的2019年半年报，其司机数量由5841人缩减至3134人，减幅超过2700人，缩减比例达到46.3%;而运营服务类的员工则由1676人缩减至962人，缩减幅度次于司机。

结合神州优车屡屡不振的业务表现来看，其员工数锐减其实并不让人意外。蓝鲸TMT记者梳理发现，从2018年第二季度开始，神州优车的营收及利润指标均开始出现同比下滑态势。

具体而言，该公司营收从2018年上半年的37.62亿元降至2019年上半年19.19亿元，同比下降约48.98%。同期净利润更是由1.44亿元下滑至净亏损6.52亿元，同比下降幅度达到惊人的550.28%。在毛利率上，神州优车同样也由正向20.58%变为负向2.39%。

对于这种现象，神州优车也有自己的解释。该公司在财报中称，一方面是由于专车业务收入下降，在网约车行业监管措施的影响下，清退不合规车辆与司机，且竞争激烈。另一方面是由于对车闪贷业务的主动控制。

网约车寒冬难熬，收购宝沃赚钱难

尽管公司业绩不振，但神州优车却并没有停止投资动作。2019年3月，神州优车通过41.09亿元的转让价格，受让宝沃汽车67%股权。自此，其在造车卖车上又多添一个筹码。

但从业绩来看，收购宝沃并未改善神州优车的业绩。财报显示，2019年上半年，神州优车实现营收19.19亿，较上年同期减少了48.98%，接近腰斩;同期净亏损6.52亿元，而其上年同期实现盈利1.44亿元，同比大跌550.28%。至于再次亏损的原因，神州优车坦言这与收购宝沃有关。

此外，目前来看，其多元的业务结构也遭遇到了来自多方面的阻力。近两年网约车市场遭遇寒流，汽车交易市场不景气，让神州优车显得十分被动。

数日前，山西太原汽车租赁公司的一位负责人因公司旗下司机未能接入网约车平台，造成司机收入困难而服毒自杀。难以生存的租赁公司背后，是逐渐难做的网约车生意。据外媒报道，投行Sanford C. Bernstein日前发布报告称，因为中国网约车运营商减少了对司机的激励，致使网约车应用在中国的使用开始下降。

该报告同时指出，第三季度中国网约车应用的日活跃用户同比下滑了6.3%，已是连续第五个季度出现下滑。而滴滴的专车司机和乘客使用量在第三季度分别同比下滑了23%和5%。这种现象不仅仅局限在快车、专车这些网约车，一位出租车司机告诉蓝鲸TMT记者，近期的生意并不好做。

一家出行企业人士向记者表示，“理论上出行需求没有被满足，市场有潜力，大家有机会。但挑战也很大，一是整个经济形势，不管对行业投资还是个人消费，都有影响，再一个就是政策监管问题，网约车行业始终面临不确认定性。”对于这样的局面，神州专车难找退路。

当外部环境难以改变，只能从自身寻找改变，收购宝沃在此事上或许能起到一定效果，但二者联手目的却不应在此。汽车行业人士向记者指出，将宝沃的产能用于专车业务固然是一种控制成本的方法，却不是一种增加利润的最佳途径。