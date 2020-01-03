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比尔盖茨的新年愿望：让我和其他亿万富翁多缴税

2020/1/3 8:25:52来源：新浪科技作者：新浪财经责编：微尘评论：

全球第二大富豪、微软联合创始人比尔-盖茨在一篇博客文章中表达了他的新年愿望，希望自己和其他亿万富翁能够缴纳更多的税。

盖茨在12月30日的年终博客文章中写道，美国国会议员应该堵塞漏洞，提高遗产税和资本利得税，使之与劳动收入的税率相同。

他还呼吁各州和地方政府让税收“更公平”，并重申支持在他居住的华盛顿征收州所得税。

盖茨写道：“我所做的工作得到了不成比例的回报，而其他很多人为了生存而拼命工作。这就是为什么我赞成一种税收制度，如果你有更多的钱，你就要支付更高的税率。我认为富人应该比现在付出更多，这包括梅琳达和我。”

据彭博亿万富翁指数，64岁的盖茨拥有1137亿美元的净资产，仅次于亚马逊(1898.01, 50.17, 2.72%)CEO贝佐斯。他的财产在过去十年里翻了一番。

在去年11月的一次活动中，盖茨曾对美国总统参选人伊丽莎白-沃伦和伯尼-桑德斯提出的财富税表达了保留意见。在他的博客文章中，盖茨说，他不会对竞选期间辩论的各种提案采取立场。

他写道：“但我相信，在不牺牲创新动力的情况下，我们可以使我们的体系更加公平。顶层1%美国人可以在停止工作或创造就业之前缴纳更多的税。上世纪70年代，当我和保罗-艾伦创办微软时，边际税率几乎是今天最高税率的两倍。这并没有损害我们建立一家伟大公司的动力。

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关键词：比尔盖茨

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