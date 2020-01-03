新USB kill cable出手，可关闭或抹去被盗Linux笔记本上信息

一位软件工程师设计了一种所谓的USB“kill cable”，当你的设备在公园，购物中心和网吧等公共场所从桌子上或膝盖上被盗时，其可作为一个dead man's switch来关闭或抹去你的Linux笔记本电脑上的信息。

其名为 BusKill，由佛罗里达州奥兰多市的软件工程师兼Linux系统管理员Michael Altfield设计。

设计想法是将BusKill cable 的一端连接到Linux笔记本电脑，另一端连接到皮带。当有人将笔记本电脑从膝上或桌子上拉动时，USB电缆会从笔记本电脑上断开连接并触发udev脚本[1、2、3]，该脚本会执行一系列预设操作。

这些操作可能很简单，例如激活屏幕保护程序或关闭设备（强迫小偷在访问任何数据之前绕过笔记本电脑的身份验证机制），但是该脚本也可以配置为抹去设备信息或删除某些文件夹（以防止小偷检索任何敏感数据或访问安全的业务后端）。

Altfield 表示，“在公共场所使用笔记本电脑时，我们会尽力提高OpSec的使用率，例如使用良好的VPN提供商，2FA和密码数据库自动填充，以防止网络或基于肩膀的窃听。但是即使那样，在您进行身份验证之后，总会存在有人窃取您的笔记本电脑的风险！”

不过目前为止，Altfield 暂时不会出售现成的BusKill cable。Linux IT专家在其网站上发布了有关每个人如何构建自己的BusKill cable的说明。

基本组件包括USB闪存驱动器（可以为空，无需在其上存储任何数据），将BusKill cable连接到皮带上的安全扣锁匙扣，USB磁性分离适配器以及实际的USB cable。

价格范围从20美元到45美元不等，具体取决于设备所需的BusKill配置及其组件的坚固性。

此外，Altfield还列出了两个示例udev脚本。一个通过激活屏幕保护程序来锁定设备，而第二个则关闭笔记本电脑。

用户将需要构建自己的脚本来抹去数据或删除敏感文件夹，因为这些脚本将取决于他们要删除的数据的位置和类型。