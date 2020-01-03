全面禁售：美国FDA发布薄荷及水果味雾化电子烟禁令

北京时间1月3日早间消息，美国食品药品管理局（FDA）周四表示，所有薄荷以及水果口味的雾化电子烟即日起在美国全面禁售。所有相关产品的经营者要在禁令颁布后的30天内，全面停止生产销售带口味的雾化电子烟。不过，该禁令并未禁止所有类型电子烟生产销售。

FDA表示，根据30天后生效的新规定，如果公司不停止销售吸引儿童的调味电子烟，那么将面临政府的执法行动。此外，如果公司推出的产品面向儿童，或没有采取“足够的措施”防止产品触达儿童，那么也将面临监管行动。公司仍可以向使用电子烟去戒烟的成年人销售烟草和薄荷醇口味的电子烟烟弹。

美国卫生和公共服务部（HHS）部长亚历克斯·阿扎尔（Alex Azar）周四在声明中表示：“目前，年轻人使用电子烟的现象愈演愈烈，这样的情况在美国从来没有发生过。HHS正在采取全面的手段，积极执行国会通过的法律。根据这项法律，没有电子烟可以合法地进入市场。”

FDA特别禁止类似Juul提供的盒装尼古丁烟弹，但允许电子烟商店继续销售罐装的调味尼古丁烟液。在使用后者时，用户需要手动填充烟弹。

近年来，美国青少年使用电子烟的现象快速增长，而电子烟还导致了神秘的肺部疾病，在27个州造成了55人死亡。特朗普政府最初于去年9月宣布，计划禁止调味电子烟，但在烟草和电子烟行业的大力游说下推迟了最终规定的出台。

阿扎尔在周四的电话中对记者表示，FDA允许继续销售烟草和薄荷醇口味的电子烟是因为，这类口味对儿童“不太有吸引力”。根据11月发表在《美国医学会杂志》上的两项研究，超过一半的青少年使用Juul的电子烟，而薄荷口味是他们最喜欢的口味。

Juul由烟草巨头奥驰亚部分所有。在这项研究发布的不久后，该公司就自愿停止销售薄荷口味电子烟。

美国的公共卫生专家长期以来一直支持政府禁止销售吸引青少年的调味电子烟。但也有人担心，如果不再销售水果味电子烟，那么儿童最终可能也会改用薄荷醇口味。

“无烟儿童运动”主席马修·迈尔斯（Matthew Myers）表示：“只有取缔所有调味电子烟，才能解决青少年使用电子烟的问题，阻止电子烟公司用调味产品去吸引儿童。”

美国政府官员表示，这项禁令与电子烟导致的肺病关系不大。阿扎尔表示，特朗普政府将电子烟引发的肺病视为“另一个问题”，因为公共卫生官员发现，大多数患病者都使用过基于THC（四氢大麻酚）的电子烟产品。根据美国疾控中心（CDC）的说法，大部分肺病患者都报告，他们使用过THC。这是一种大麻的活性成分。

政府官员在周四的电话会议上多次表示：“任何儿童都不应该使用尼古丁产品。”

这项禁令对行业领军公司Juul的影响不大。在严格审查之下，该公司已经停止了在美国销售调味电子烟，但没有包括薄荷醇、弗吉尼亚烟草和经典烟草等口味在内。这可能会对Juul的竞争对手NJOY造成打击。后者原本可能从Juul放弃的市场受益。

FDA的新规定代表了美国政府打击青少年使用电子烟的最新举措。特朗普去年12月签署法律，禁止向21岁以下人士出售香烟、电子烟、雪茄和其他烟草产品。