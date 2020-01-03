经历2.9万名女性乳房X光图片训练，谷歌DeepMind在乳腺癌筛查试验中击败医生

北京时间1月3日早间消息，据国外媒体报道，由人工智能驱动的谷歌DeepMind算法在发现乳腺癌方面，可能比人类医生更加准确。

本周三，Nature.com发布了这一发现，伦敦帝国理工学院和谷歌旗下Google Health对一台计算机进行了“训练”，它发现了接近2.9万名女性的X光片中的异常现象。

该研究使用了来自英国和美国的女性的X光图像，结果显示，在上述两个国家中，计算机都减少了癌症被错误识别或遗漏的情况。

在美国，提升幅度更加明显，报道称，在乳房X光图片被误诊为异常的情况下，假阳性的情况减少了5.7%。

癌症遗漏的假阴性情况也减少了9.4%。报道称：“在一项针对6名放射科医生所进行的独立研究中，人工智能系统的表现超过了所有人类医生。”

与美国不同的是，英国国家健康服务（NHS）通常会让两名放射科医生来筛查X光图像。当这两名医生出现分歧的时候，会有第三名医师来做出判断。

但是即使是在两名人类医生共同检查图像的情况下，人工智能依然证明自己在准确性方面不输给人类。如果计算机能够像人类医生一样，在阅读X光图片之前先获得病人的过往病历，系统的准确性还将会得到进一步的提升。

Google Health的多米尼克·金（Dominic King）对媒体表示：“对于这些发现，我们的团队感到非常骄傲，这意味着我们正在开发一种优秀的工具，它能够帮助临床医生提升发现乳腺癌的精确性。“

在英国，人们希望这个系统可以减少由于放射科医生短缺而造成的病历积压。去年4月，皇家放射科学会声称，四分之三的放射科负责人表示，他们没有足够的医生，无法为病患提供足够的安全护理。