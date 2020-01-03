对话Soul App创始人：微信之外，机遇何在

毫无疑问，社交市场正掀起新的波澜。阿里巴巴、字节跳动、京东、网易等纷纷布局，而自2019年下半年开始，腾讯也连续推出新的社交产品。

不过以具体产品而言，巨头的棋子目前尚未收获与之相匹配的市场份额，创业者们似乎又有了新的机遇。在新兴社交势力中，Soul App是目前表现相对稳健的一员。在QuestMobile报告中，Soul成为精神社交方面的代表，在2019年9月，其月活跃用户数逼近千万。

就Soul的发展而言，创始人张璐没做过太多预期。早先，她不仅不是社交产品的从业者，甚至也站在互联网的大门外。不过面向未来，人群代际更迭，她相信在微信和QQ之外会有新的产品出现，来呼应年轻群体的偏好。

在接受新浪科技等媒体采访时，张璐分享了Soul App的创业故事和她对行业的思考。Z世代崛起的大背景下，新的社交图景正渐渐展开。

起于孤独，解决孤独

“跟随灵魂找到你”，Soul的Slogan带着一股文艺范。很多用户正是被这句话吸引，走进这一平台。根据软件设置，用户通过灵魂测试完成自我画像，而平台以此帮助用户寻找Soulmate。

Soulmate即灵魂伴侣，但并不一定是爱情关系。在Soul平台上，这个词特指聊得非常投机的两个Souler（Soul用户对朋友的称呼），点亮聊天界面标记上的Soulmate 8个字母，就会建立Soulmate关系。

看起来，Soul要做的，主要是两方面事情。其一，是让用户真实自在地表达，其二，是让他们产生深度的沟通。这两件事的最终目标，是降低人们的孤独感。对Soul来说，这是他们要解决的核心问题。

Soul的诞生，与创始人的孤独感受有关。“当时我有一些想表达的东西，在微信上不可以发，然后我就发到QQ空间，设置了仅被自己可见。”张璐回忆中的这种经历，很多人也曾有过，而她意识到，市场上好像没有一个可以让自己自在表达的产品。

（官方介绍截图）

作为一个有很多创新想法的人，之前张璐只是让想法留在大脑里，但到了Soul，她开始去实践：没有互联网从业经历，不知道前端后端的区分，在创业早期，张璐用PPT画了一张原型图，找兼职做了一套UI，便去寻找外包做产品demo。

“外包公司一直问一些我听不懂的问题，然后我就开始百度、谷歌。”张璐觉得，自己找到了“真的想做的事情”，并且，这可能就是自己的使命。

与孤独相对应，同他人交流带来幸福感，也与Soul的诞生有关。张璐早先在国外出差，有很多欧洲的同事，大家一起吃饭一起吹牛的经历，让她觉得非常开心。她希望，用户可以在Soul这个平台上找到共鸣。

真实社交需要真实表达

为了让用户寻找聊得来的人，Soul设置了多种匹配机制。早先是灵魂匹配，此后陆续上线语音匹配、恋爱铃。2019年下半年，Soul推出脸基尼匹配。用户在进行视频聊天前，都会带上定制化的avatar头套，降低视频社交的心理门槛。

对很多用户来说，Soul是找人聊天的地方。不过对更多用户来说，Soul是一个表达自我的平台。一些用户会在主页注明，将Soul作为树洞，发布瞬间（即动态），记录生活和情绪，并不与他人交流。实际对Soul本身而言，侧重点也是在用户表达上。汇聚用户所发布内容的“广场”，才是其产品根基。

这当中的逻辑是，首先让用户可以发布真实内容，然后基于这部分内容所产生的用户画像，再去匹配他人。由此，低成本地促成人与人之间的深度交流，进而让用户降低孤独感，获得幸福感。按照Soul的设计，越是真实地表达自我，越有可能寻找到自己的Soulmate。

在目前的社交趋势中，连接11亿账户的微信，因为凝结的复杂人际关系不可避免地产生

很大的社交压力。当发布朋友圈常要小心翼翼，逃离的想法不再少见。微信在升级迭代中，给用户更多权限来把控人我关系，也可以作为这种趋势的印证。由此，各种新兴平台反而获得了成长空间。

在张璐看来，如果用户不能够真实地表达自己，就很难和其他人产生共鸣。

陌生人社交的一大好处，便是可以减轻熟人社交的压力。从产品设计上，Soul不可以选用自己照片作为头像，而只能从系统模板中捏脸创建。类似细节一定程度上促进了用户自由表达和交流。不过，与外界议论中的“匿名社交”不同，Soul实际是可以溯源的陌生人社交。

张璐强调，一般匿名社交产品是指没有独立ID，无法追溯用户主页，而“Soul不属于这样的产品”。据她介绍，在Soul上面，ID是唯一的，每一个评论和每一个瞬间都可以追溯到发布者主页。可以看到，Soul试图创造一种可以真实表达自己的氛围，同时规避掉匿名社交的一些风险。

在百度指数中，“Soul”一词的搜索趋势在2019年年中有过爆发性提升，而与之强相关的搜索画像，便是Soul这款应用。2019年6月末，国家网信办通报针对网络音频乱象启动专项整治行动的相关情况，26款应用被采取阶梯处罚，Soul遭遇下架。此次事件暴露了这一小众平台存在的问题，也让它走入大众视野。

张璐表达了对内容监管的重视。在产品下架期间，Soul的产品经理和运营人员坐在一间会议室中，把所有可能有的风险全部排查一遍，“经过两个月时间，把所有有可能会发出违规内容的地方全部屏蔽，你是几乎不可能发现任何违规内容的。”

对陌生人社交平台来说，把握风险无疑是长远发展的前提，Soul当然也不例外。只是，它也要想办法引导用户产出更多的内容，吸引用户留存。此前，Soul上线了“SSR（Super Soul Real）”孵化计划，鼓励用户在ACG、潮流文化、音乐、Vlog、学习，以及摄影、绘画等精神角落类内容上持续产出优质帖子。被选中的SSR后续可能获得流量、现金等形式的奖励。

不过，Soul的定位是去中心化的社交产品。在张璐看来，用户可以通过优质内容去成为某个领域有影响力的人，平台自身则不会扶持KOL。

代际更迭催动市场变化

2011年1月21日，微信发布针对iPhone用户的1.0测试版应用，自此，一个新的社交时代开启。而八年过后，各个巨头不约而同再次进入社交市场，格局隐然有变动之势。

2019年，90后站在而立之年关口，00后开始步入成年，网络用户代际更迭，需求随之变化。当创业者、投资人纷纷谈论起Z世代，理应有新的应用来呼应这一群体的声音。在张璐看来，“代际”永远是有意义的。

“你可以发现很多非年轻人的产品，甚至年轻人占比小的产品，（市场份额）都在下跌。只有年轻人占比高的产品，才会增长。”在张璐看来，新一代人就是要寻找新的产品趋势，而不会再使用上一代人的产品。

除社交之外，很多方面都会受到人群代际变化的影响。张璐举例，现在年轻人不总是特别粉奢侈品，而是更想要一些个性化的品牌。此前也有投资人向新浪科技表示，自家小孩不穿阿迪达斯和耐克，因为看到爸妈身上是这两个牌子。

实际每一代年轻群体都追求“与众不同”，个性化永远是他们的鲜明标签。不过相对于此前群体，或许这一标签在Z世代中更为突出。具体到社交领域，新兴产品布局多是围绕于Z世代群体，而作为独生子女的一代，他们对社交的需求也比此前更为强烈。

对Soul来说，其目标用户是一部分的80后，以及90后、00后全部。从早先统计来看，这部分人群在Soul用户中占比达到70%。他们有着更丰富多元的精神世界，也更乐于在社交平台分享所见所想。语音匹配、脸基尼匹配、恋爱铃等功能，一定程度上了满足这个群体的在不同场景下的社交需求。

目前看，Soul在社交领域已经占据比较稳固的一小片天地，在App Store的社交榜单中，位置相对靠前。然而回溯其发展，Soul似乎并没遇到好的时机——2016年11月，Soul的产品正式上线，直到2017年前半年，还常有服务器崩溃的问题发生。虽然现在社交领域再次引起外界关注，早些时候，社交并不是风口。

张璐表示，“目前来说，可能我们遇到的唯一红利就是机器学习，也就是AI这一块。”技术让产品带来更好的匹配体验，有更高质量的交流。但从更广视角来看，前文所述的代际更迭，或许才是Soul这类产品最大的红利。展望社交市场的未来，张璐相信会有新的产品出现——它们更呼应现在的年轻人的意识形态、兴趣偏好，也与当下的社会更为贴近。

自诞生之后，Soul没有经历过用户爆发性增长，更多的情况，是用户感受到乐趣，再推荐身边的朋友来玩。如此带来的好处，是用户群体本身粘性较大。作为新兴社交产品中的一员，Soul在一定程度上实现了张璐“降低孤独感”的初衷。

谈及产品至今的发展，张璐表示，自己并没有特别多的预期，“本质上，我觉得只要你的产品做得对了，结果很自然就会发生”。包括商业变现，张璐也认为是自然之事：有很多点可以挖掘，不过眼下，重点仍是优化产品体验。

从2015年年中起步，到2016年11月产品上线，再到如今小有规模，Soul的发展算不得迅速。而在2019年，社交市场再掀波澜，不仅是其他巨头入局，腾讯自身也再次发力社交新产品。这种情况之下，Soul恐怕也需要加速发展。

灵魂成长需要慢一点，不过在眼下急速变化的时代，慢，有些奢侈。