滴滴顺风车1月6日上线杭州、上海等8个城市试运营

IT之家1月3日消息 今日，滴滴顺风车宣布，1月6日起开启杭州、宁波等8城市试运营。

滴滴顺风车表示，1月6日上午9:00起，顺风车继续在杭州、宁波、上海、金华、中山、南宁、惠州、石家庄8个城市上线试运营，用户在滴滴出行App等官方渠道完成安全任务后，方可使用顺风车服务。

试运营期间，滴滴顺风车首先提供5:00-20:00，市内（50公里以内）的顺风车平台服务，并不收取信息服务费。

目前，试运营城市名单和时间如下：