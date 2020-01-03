汽车软件被黑后果不堪设想，以色列公司开发“自愈”方案

2015年，一辆Jeep自由光开在美国道路上，突然司机发现车辆的方向盘不受控制，汽车开始自己拐弯，脱离了公路，最终一头栽到沟里。

以上是黑客破解车辆的成果。事发之后引起全民关注，菲亚特-克莱斯勒汽车也因此在美国召回了140万辆汽车。包括2014和2015款吉普大切诺基和切诺基SUV等车型在内，召回车型均要经过升级才能重新面市，防止出现更多的安全隐患。

假如汽车连上网，在我们获得智能化便利功能的同时，其安全问题也不可避免地被重视起来。哪怕一个小小的软件缺陷，都有可能导致大规模的车辆召回。

总部位于以色列的一家公司Aurora Labs，就针对联网车辆的软件故障，提出了针对性的解决方案。

Aurora Labs开发了一套「自愈汽车」软件方案| Aurora Labs官网

汽车之所以近几年能被黑客不同程度地攻破，是因为软件在汽车上的数量越来越多。比如一辆智能网联汽车就有80个ECU（Electronic Control Unit，电子控制单元），豪华汽车上ECU的数量近乎翻倍，而每一个ECU上都写入了软件，这些软件控制着汽车的转向系统、油门、车窗户以及各类车辆安全系统。如果这些软件发生故障或是被攻击，对车主和车企双方都是一场灾难。

Aurora Labs开发了一套名为「自愈汽车」（self-healing cars）的解决方案。它是一种能够主动探测软件bug的远程检测系统，可以检测和修复潜在的汽车故障，并且无需停机即可更新和验证车载软件。

这家公司喜欢用人类自己来作比喻，「人体可以在出毛病之前感觉出什么时候不舒服，这说明人体自身免疫系统出了点问题。至于可以采取什么措施，有时身体可以自我修复，有时也需要外部干预。」Aurora Labs方面表示。

显然，Aurora Labs把自己的产品比作了身体出现病兆之前的「自我修复」能力。公司开发的平台在灾难性故障出现之前就已检测出汽车是否有潜在的故障，准确指出问题所在，进行即时修复并保持其平稳运行。

自愈汽车可以做到的功能| Aurora Labs官网

那么，如今智能网联汽车普遍搭载的OTA空中无线软件更新，又和「自愈汽车」的解决方案有什么区别？首先要确定的是，OTA更新并不能即时推送，也就是说它对于车辆软件故障没有实时的感知，这和Aurora Labs的方案所强调的「实时修复」能力有很大不同。

其次，OTA大多数通过一个系统安装包推送到每辆车上，这一点和手机的系统更新相同。而要更新系统，就必须将车载系统重启。「自愈汽车」解决方案则希望在不打扰用户的情况下——比如无需专门重启系统，就能将产生故障的软件修复更新。

「汽车行业正面临着迄今为止最大的革命，」Aurora Labs联合创始人兼首席运营官Ori Lederman在接受外媒采访时说到，车企在智能网联汽车时代遇到最大的挑战是它的复杂性，现在一辆高端智能网联汽车有1亿行代码，许多车企无法完美处理好这些软件问题。

从左到右分别为Aurora Labs的CEO、COO、市场营销执行副总裁| Jpost

仅2018年，因为软件缺陷，美国就召回了约800万辆汽车。美国独立研究机构波莱蒙公布的一项有关汽车网络安全的调查结果指出，「未来将有60%-70%的车辆将因为软件安全问题被召回。」

Aurora Labs的目标当然不止于此。随着智能互联汽车的规模逐渐扩大，自动驾驶汽车也将走入我们的视野。到时，更多元化的数据、更复杂的软件系统和更难避免的故障问题，都是联网汽车需要解决的问题。

毕竟，保证一个稳定的系统，让所有车辆都在路上安全行驶对于车企和消费者来说都极其重要。而软件系统的运行逻辑已经不再是机械时代的简单算法，不仅需要车企们改变思路，也是其他行业中更专业的人与汽车发展曲线结合的绝佳机会。