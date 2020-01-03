戴尔宣布推出2020款XPS 13开发者版：内存上限突破至32GB

IT之家1月3日消息 戴尔正式公布预装Ubuntu系统的“Developer Edition”特别版2020款XPS 13。该款机型将会在CES 2020上与大家见面。

从图片来看整台机器更薄、更轻，采用一块13.4英寸长宽比为16:10的窄边框屏幕，用户最高可以为其加入32GB的内存，容量是前代的两倍。

端口方面，2020款XPS13开发者版拥有2个Thunderbolt 3端口，1个3.5mm耳机端口和1个MicroSD卡读卡器，同时戴尔承诺未来将通过软件更新为用户提供指纹传感器支持。

戴尔的Barton George表示：“我们很荣幸地宣布推出最新，最强大的DELL XPS 13 Developer Edition。新机器搭载第十代英特尔酷睿10nm移动处理器，预装Ubuntu 18.04 LTS，支持最高32GB的内存及指纹传感器。”

George表示：“最新的XPS 13采用接近无边框设计的屏幕配置，同时屏幕的长宽比从16:9提升到了16:10，用户将可享受到更大显示屏，更大的按键和触控板所带来的便利。同时新XPS 13的体积也变小了，而且也更轻了。”

据外媒介绍，23020款戴尔XPS 13 Developer Edition将于2月初开始销售（Windows版本将从下周开始发售），产品起售价格为1200美元。低配版本搭载英特尔酷睿i5-1035G1，8G的内存和1080P屏幕，256GB的固态硬盘，用户最高也可选配酷睿i7-1065G7，4K屏幕和32GB内存的版本。