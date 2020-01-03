内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

戴尔宣布推出2020款XPS 13开发者版：内存上限突破至32GB

2020/1/3 14:36:56来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月3日消息 戴尔正式公布预装Ubuntu系统的“Developer Edition”特别版2020款XPS 13。该款机型将会在CES 2020上与大家见面。

从图片来看整台机器更薄、更轻，采用一块13.4英寸长宽比为16:10的窄边框屏幕，用户最高可以为其加入32GB的内存，容量是前代的两倍。

端口方面，2020款XPS13开发者版拥有2个Thunderbolt 3端口，1个3.5mm耳机端口和1个MicroSD卡读卡器，同时戴尔承诺未来将通过软件更新为用户提供指纹传感器支持。

戴尔的Barton George表示：“我们很荣幸地宣布推出最新，最强大的DELL XPS 13 Developer Edition。新机器搭载第十代英特尔酷睿10nm移动处理器，预装Ubuntu 18.04 LTS，支持最高32GB的内存及指纹传感器。”

George表示：“最新的XPS 13采用接近无边框设计的屏幕配置，同时屏幕的长宽比从16:9提升到了16:10，用户将可享受到更大显示屏，更大的按键和触控板所带来的便利。同时新XPS 13的体积也变小了，而且也更轻了。”

据外媒介绍，23020款戴尔XPS 13 Developer Edition将于2月初开始销售（Windows版本将从下周开始发售），产品起售价格为1200美元。低配版本搭载英特尔酷睿i5-1035G1，8G的内存和1080P屏幕，256GB的固态硬盘，用户最高也可选配酷睿i7-1065G7，4K屏幕和32GB内存的版本。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：戴尔XPS 13

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    