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新买的小米笔记本无法激活Office？官方解答

2020/1/3 16:10:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月3日消息 新购买的笔记本电脑，激活Office时提示错误（0xC004F200）或无法正常激活怎么办？对此小米笔记本官微进行了解答，具体如下。

激活前准备工作，先确保Windows系统正常激活，然后在激活2个小时之后尝试Office激活。如果遇到无法激活问题，再尝试以下任意一种方案。

方案1

下载工具：http://aka.ms/diag_97275

执行“下一步”进行修复。

方案2

修改注册表

1、关闭所有Office应用程序（包括所有Office设置窗口）

2、同时按下键盘上的Windows键和R键打开“运行”窗口

3、渐入regedit，然后单击确定

4、如果出现“用户帐户控制”窗口，单击“是”，然后继续

5、使用左侧窗格中的文件夹结构导航到以下两个位置，如果第二个位置不存在，可忽略。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM\OOBEMode

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM\OOBEMode

6、对于这两个位置，都请双击右侧窗格中的注册表项，以更改其值。

7、对于这两个位置，都将其值从OEM更改为OEMTA并单击确定，然后关闭注册表编辑器。

8、请确保Windows已激活并且可访问Internet，然后启动任意Office应用程序以重新启动Office安装向导。

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关键词：Office

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