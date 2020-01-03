人社部：快递员将分为5个等级

IT之家1月3日消息据人民日报报道，近日，人社部、国家邮政局联合颁布标准：快递员和快件处理员职业将分别设置五个等级，同时明确各等级需掌握的工作内容、技能要求和相关知识。

例如，在绿色方面，对快递员在快件封装、封套、包装箱、胶带、填充物等封装材料选择与使用等方面提出要求，增强快递员环保意识，强化绿色操作技能；在科技方面，快递员职业技能标准增加了智能快件箱、手持终端等智能化设备应用等新技能内容；快件处理员职业技能标准增加自动化分拣设备操作、快件信息系统应用等内容，体现“最后一公里”多元化派送、大数据、上下游联动等发展新要求。

据介绍，我国快递从业人员达300余万，年新增社会就业20万人以上。下一步将组织编写快递员、快件处理员培训大纲和培训教材等。

去年我国快递年业务量迈入600亿时代，是快递发展史上又一座里程碑。

全文如下：

为贯彻落实《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》和《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019—2021年）的通知》（国办发〔2019〕24号），近日，人力资源社会保障部、国家邮政局联合颁布《快递员国家职业技能标准》和《快件处理员国家职业技能标准》。

快递员和快件处理员是快递服务的主要提供者，是快递服务体系的重要支撑保障。2015年发布的《中华人民共和国职业分类大典（2015版）》中新增了快递员、快件处理员、快递工程技术人员3个快递领域职业，反映了快递业快速发展的新情况和从业人员的新特点。本次颁布的国家职业技能标准将对指导快递员、快件处理员培养培训，开展职业技能等级认定，提升人员职业技能和职业素质，规范快递生产作业，促进快递业安全、绿色发展等发挥重要作用。主要具有以下特点：

一是反映行业发展新变化。邮政业是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，邮政体系是国家战略性基础设施和社会组织系统，在国民经济中发挥着重要的基础性作用。2018年，我国邮政业业务总量完成12345.2亿元，业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成7904.7亿元，同比增长分别达到26.4%和19.4%。其中快递业务量达到507亿件，同比增长26.6%，已连续五年稳居世界第一，快递从业人员达300余万，年新增社会就业20万人以上。快递业的快速发展和技术进步使岗位分工越来越细，催生新的职业，职业分类进入了新的发展阶段。快递员是从事快件揽收、派送和客户信息收集、关系维护及业务推广工作的人员，直接面向客户，是外部作业人员。快件处理员是从事快件及总包的接收、卸载、分拨、集包、装载、发运等工作的人员，是内部作业人员。这两类人员是快递从业人员的主要群体，占快递从业人员的70%，在方便人民群众生活生产、促进经济社会发展中发挥重要作用。

二是体现行业发展新要求。快递员和快件处理员国家职业技能标准立足行业发展实际和未来趋势，较好体现了新技术、新工艺、新规范、新装备对从业人员知识技能方面的要求。在安全方面，落实收寄验视、实名收寄、过机安检三项安全制度，对快递员在收寄快件时的实名收寄程序、验视程序以及邮件快件专用安检设备操作知识等进行了规范。在绿色方面，对快递员在快件封装、封套、包装箱、胶带、填充物等封装材料选择与使用等方面提出要求，增强快递员环保意识，强化绿色操作技能。在科技方面，快递员职业技能标准增加了智能快件箱、手持终端等智能化设备应用等新技能内容；快件处理员职业技能标准增加自动化分拣设备操作、快件信息系统应用等内容，体现“最后一公里”多元化派送、大数据、上下游联动等发展新要求。同时，将工匠精神和“小蜜蜂”精神内涵融入快递员和快件处理员国家职业技能标准中，对职业道德和能力要求更加专业，工作内容更加细化，知识技能要求更加具体。

三是服务行业技能人员职业发展。习近平总书记多次就邮政业改革发展作出重要指示，称赞快递小哥是美好生活的创造者、守护者，强调要加强快递队伍建设。快递员和快件处理员职业分别设置五个等级，明确了各等级需掌握的工作内容、技能要求和相关知识；结合行业实际，放宽了快递员的教育程度要求，由高中毕业（或同等学历），调整为初中毕业（或相当文化程度），有利于促进和扩大就业。考虑快递员和快件处理员工作时间不固定、流动性强等特点，将申报条件中“连续从事本职业工作年限”修改为“累计从事本职业或相关职业工作年限”。同时，对各技能等级的培训学时提出指导性意见，支持技能人才成长，促进技能人才合理流动、有效配置，畅通快递技能人员的职业发展。

下一步，人力资源社会保障部、国家邮政局将以公布实施快递员、快件处理员国家职业技能标准为契机，建立快递技能人员队伍建设长效机制。组织编写快递员、快件处理员培训大纲和培训教材。加强快递从业人员职业技能培训。指导快递企业等用人单位和社会培训评价组织开展职业技能等级认定工作。推动完善劳动薪酬制度，引导企业在关键岗位、关键工序培养使用高技能人才，实现多劳者多得、技高者多得。通过上述举措，着力提升快递服务持续发展能力，满足人民群众对快递服务的需求和对美好生活的向往。