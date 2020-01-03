中国广电获颁4.9GHz频段5G试验频率使用许可

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月3日消息 据证券时报·e公司报道，近日，工信部依申请向中国广播电视网络有限公司颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可，同意其在北京等16个城市部署5G网络。
报道称，此次试验频率许可，标志着中国广电在相关地区正式获得5G频率使用权，有助于进一步推动其5G网络建设和行业应用发展，同时为个人和行业用户在获得5G服务方面提供了更多选择。
此前，中国广电已获得工信部颁发的5G商用牌照，成为我国境内第四家5G基础电信运营企业。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有