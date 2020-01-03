中国广电获颁4.9GHz频段5G试验频率使用许可

IT之家1月3日消息 据证券时报·e公司报道，近日，工信部依申请向中国广播电视网络有限公司颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可，同意其在北京等16个城市部署5G网络。

报道称，此次试验频率许可，标志着中国广电在相关地区正式获得5G频率使用权，有助于进一步推动其5G网络建设和行业应用发展，同时为个人和行业用户在获得5G服务方面提供了更多选择。

此前，中国广电已获得工信部颁发的5G商用牌照，成为我国境内第四家5G基础电信运营企业。