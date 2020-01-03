中国铁路12306“屏蔽”抢票软件之后：黄牛和平台为何一喜一悲？

极速出票、光速抢票、专线秒抢......

这是每年春运期间一些抢票软件的标准宣传语。然而，今年春运开始前，这些抢票应用突然间被划上了句号。

为了防止春运购票期间抢票软件“捣乱”，12306目前已对这些应用进行了“阻断”，在系统层面屏蔽了许多抢票端口，同时推出了“官方抢票”的车票候补功能。

消息一出，不少网友都拍手称快。表示没有抢票软件“肆虐”，购票用户又将重新站在同一起跑线上。同时，大家也可以少花许多“冤枉钱”，避免被第三方抢票软件“套路”。

不过，从近期情况来看，即便12306将每天售票的能力从1500万张提高到2000万张，但部分热门线路的车票依旧一票难求。

部分用户甚至说，就在官方屏蔽了抢票应用之后，黄牛党似乎又有抬头之势，公然加价倒卖火车票。

这到底是怎么一回事？

No.1黄牛有了新机会？

“最开心的，肯定是那些囤票的（黄牛），今年的生意又会好很多。”

在柳州市城中区一家旧机动车市场从事销售工作的阿群，曾经是一名职业黄牛。他告诉懂懂笔记，以往每年春运都是他最忙碌的时候，当然，也是最赚钱的时刻。

大概四、五年前，部分OTA平台开始推出抢票加速工具，随后多家出行应用也都争相推出类似应用，黄牛的市场空间逐渐被压缩。最初，这些工具都只需转发助力，即可帮用户加速抢票，此后则要购买加速包才能加大抢票“成功机会”。

“也就在那两三年，黄牛生意开始变差了，我2017年的收入只有往年一半，所以就离开这行了。”阿群表示，随着抢票加速工具的兴起，黄牛的生意一落千丈，很快就陷入了“僧多粥少”的境地。

在他看来，黄牛是占现票的，加速工具是抢退票的，虽然本质上并不相同，但都是依靠自动化程序，通过高效、低延时的专线网络、专用服务器来刷票，“早先年我们就租了三台服务器去占票，一天能占几百张热门线路的车票呢。”

但是，由于抢票加速工具大多由知名互联网企业推出，具备一定的知名度和行业背书，而且车票不会任意加价，因此备受用户青睐。即便这些功能后来都开始陆续收费，但在用户眼里，抢票软件依然是打击黄牛党最有效的手段。

阿群表示，黄牛每张火车票通常要加价100~150元，而抢票应用（加速包）的价格，则大多超过百元，部分OTA抢票功能还会搭配购买意外险、会员费、套餐等所谓增值服务，“大致计算一下，通过这些应用抢一张票的花费也达到票价的一、二倍了，没比黄牛便宜多少。”

不过，用户还是青睐那些让人“又爱又恨”的抢票工具，因为这些应用平台毕竟相对“正规”一些，“前两年有些黄牛占了大量的票，最后没人购买，只能提前退票，导致生意一落千丈。”

近两年来，OTA平台的抢票加速工具打败了黄牛，已经逐渐占据了上风，但是今年跌路官方突然大面积屏蔽抢票应用，黄牛似乎又有卷土重来的势头，这又是什么原因？

阿群表示，因为黄牛党囤票的手段与一般用户购票的方式相同，采用的也是官方客户端购票，他们通过一些灰产手段去囤票，只会被官方系统视为普通用户的购票行为。随着抢票软件遭遇屏蔽，黄牛们很快就祭出新的招数和手段，开始囤票、捞钱了。

No.2花式囤票躲过系统监察

“任何热门线路都可以拿到的，你放心。”

在阿群的推介下，懂懂笔记以车票“二道贩子”的身份，加入了一个由黄牛组成的微信群。尽管群公告要求全员禁止“闲聊”，但当懂懂笔记询问是否能够代理动车票时，还是有好几位黄牛主动发起好友申请。

其中一位昵称为“湍流”的黄牛告诉懂懂笔记，目前有不少的票源都已经落在黄牛手中，“像是江西、湖南、贵州这些目的地，只要从广东出发，我都能够搞到票。”

和阿群的说法相同，湍流认为今年抢票工具被禁，黄牛党的确有扬眉吐气的感觉，他还表示已经购买了新的囤票设备和囤票软件，就是为了确保占票的成功率。

除了专用服务器和百兆带宽以外，他和合伙人还购入好几台5G手机，“刚好租的房子这边5G信号特别好，网速可以说超过百兆专线光纤了。”

“湍流”透露，传统的囤票设备、服务器，主要用于抢占官方刚刚释放出来的车票。而5G手机更适合用于抢购退票。尽管对5G网络还有些担心，但这几台5G手机已经在最近几天帮他们抢到了几十张退票。

那么，普通用户如果购买了5G手机，办理了5G套餐，是否也能够轻松抢到车票？

对此，“湍流”表示可能性很低，原因在于黄牛党除了使用上网速更加快的5G设备，还有一套功能强大的自动抢票程序。

“这套自动抢票程序运行的‘动作’和人手很像，但速度却比人手快了许多倍。不仅避免了普通人思考产生的操作停顿，还能自动选择行程始发地、目的地，自动批量填写买来的身份证件信息。”“湍流”解释道。

有了5G网络和手机，加上功能强大的抢票程序，让他们“抢占”部分热门线路的成功率超过了70%。

“5G抢票只是尝试，主流还是传统的专用服务器、专线光纤占票。毕竟囤车票才是我们的优势所在，你如果想代理的话，要趁早决定。”尽管抢票工具被禁让黄牛的生意转好，但“湍流”言语间还是透露出了一些隐忧。

据他透露，未来不排除部分程序开发平台会针对官方规则开发出新的加速工具。他最近已经在部分OTA平台上看到新版工具的宣传广告了，“有的应用宣称已同步支持官方的候补抢票功能，加速包收费也没有变化。”

在他们看来，留给黄牛的时间和机会或许并不多，因此要赶在抢票加速工具“卷土重来”之前，将囤占的车票尽快加价卖出。

如今，12306官方的监管手段已经成为黄牛、抢票应用之间博弈的要素。无论是通过黄牛用假身份证大量购买车票，还是OTA平台通过抢票工具加速购票，普通用户仍然都是“弱势群体”。

那么，抛开OTA的加速包，黄牛党的“加价票”，普通用户是否只能面对一票难求的困境？

No.3用户官网购票有秘诀

“我上周就买到回家的车票了。”

在深圳南山区一家贸易公司上班的杨玲，在12月29日就购买到了1月23日回潮汕的动车票。也就是说，除夕前她就能够回到家中，与家人团聚了。

按理说，从深圳开往潮汕地区的动车一向是热门线路，为何她能够顺利买到车票？

杨玲告诉懂懂笔记，其实在购买这张车票之前，她也考虑抢票应用，但是查询动车票时都是显示“少量”、“购买加速包”等字眼，她索性放弃了，“与其花那么多钱买加速包（还不能百分之百成功），还不如黄牛票。”

一天在家休息时，她无意中打开了每天都会看几遍的官方购票平台，发现自己中意的车次显示“有票”，下单后果然成功了。

杨玲表示，提前规划好车次和日期，越提早买票机会越大。只要规划好返乡的日期，在春运车票发售时提前购票，即便有黄牛“捣乱”，也还是有大几率成功购票，“如果买不到合适的时间，就想办法请假提前几天回家，只要不是非买除夕那两天的车票，成功率就有一定保障。”

在杨玲的建议下，她身边不少朋友、同事都提前规划了返乡时间，尝试“迁就”春运的规律，因此基本上都买到了合适的车票。

“近几年春运的铁路运力大大提高了，但还是难以满足所有人的出行需求。”有业内人士表示，无论官方还是出行乘客，与黄牛党“斗智斗勇”多年依然无法将其消灭，根本的原因是铁路运力难以承受返乡客流在春运时的集中爆发。

国家发改委等部门前不久公布的《关于全力做好2020年春运工作的意见》预测，2020年春运全国旅客发送量将达到约30亿人次，比上年略增。其中，道路运输为24.3亿人次，下降1.2%；铁路运输为4.4亿人次，增长8%。

解决火车的运力问题无法一蹴而就，官方售票平台也会继续与抢票软件和黄牛囤票斗争下去。未来至少有一点是毋庸置疑的，随着官方售票平台的技术能力不断增长，票务销售的管理制度不管完善，黄牛不会存在太久，一票难求的返乡窘境也将随之成为历史。