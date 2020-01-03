离职员工涉嫌非法吸储被抓，支付宝方面回应

IT之家1月3日消息 12月29日，杭州余杭公安通报称，杭州信釜资产有限公司（下称“信釜资产”）因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，其实控人钱志龙主动投案。资料显示，钱志龙曾是阿里、支付宝公司员工。

1月3日，针对有媒体报道称支付宝前员工涉嫌非法吸储被抓，支付宝客户与公众沟通部总监朱健在朋友圈回应称：通过创业追求人生价值无可厚非，但创业不是开一家公司，印一张名片，填满一张履历那么简单，创业是世界上最辛苦的职业之一，因为创业是兑现初心和属于自己的青春和梦想。只要心里想着客户，为用户创造价值，到哪里都是创业，做什么都是创业。我们为创业成功的校友鼓掌，我们也真诚希望遇到困难的校友，坚持住，妥善解决当前的问题，早日走出困境和阴霾，继续为社会创造价值。

全文回应写道：

在公司创业至今20年的历史里，从公司离职的校友超过了10万人。我们与他们曾经在一起为了共同的使命和愿景而努力，对于他们过往作出的贡献，我们深表感激感谢。 多年前，他们选择从支付宝离开，从阿里离开，通过创业去追求自己的人生价值,这无可厚非。众所周知，创业不是开一家公司，印一张名片，填满一张履历表那么简单。创业是世界上最辛苦的职业之一了，因为创业是兑现初心和属于自己的青春和梦想。只要心里想着客户，为用户创造价值，到哪里都是创业，做什么都是创业。 我们为创业成功的校友鼓掌，我们也真诚希望遇到困难的校友，坚持住，妥善解决当前的问题，早日走出困境和阴霾，继续为社会创造价值。

在阿里，离职被称为“毕业”，过去20年，从阿里和支付宝“毕业”的“校友”已经超过10万人。马云对离职员工投入创业，始终持祝福态度。在2018年阿里校友会上，马云曾说过，希望未来中国的500个好公司中，有200个CEO来自于阿里巴巴。

马云还曾经说，比起做强做大，更希望阿里校友们做出好公司。哪怕企业小一点，但是把自己做好了，把客户服务好了，把员工照顾好了，这就是好企业。