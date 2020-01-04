苹果2020款新iPhone的屏幕面板将更薄、更节能

IT之家1月4日消息 据韩国网站The Elec报道称，部分2020款新iPhone将配备LG提供的触摸集成显示屏：

LG Display计划在京畿道坡州市的E6线升级其用于较小型显示器的柔性Gen-6 OLED面板的生产设施。为此LG公司将在2020年初增加新设备以生产触摸集成面板，同时转向LTPO背板技术。根据业内消息显示，由于E6系列产品是苹果独有的产品，因此触摸屏将被用于2020款新iPhone上。

同时根据韩国网站ETNews的最新报告显示，苹果iPhone 12 Pro机型将采用一种新技术，该技术允许在OLED面板上直接对触摸屏电路进行构图，而无需单独的层，从而实现更薄的显示和降低生产成本。ETNews表示，成本较低的6.1英寸机型（大概是iPhone 12）将继续使用传统显示器。

目前尚不清楚这种更薄的显示器是否可以让2020款iPhone在厚度上有所变化。值得注意的是，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max实际上分别比iPhone XS和iPhone XS Max稍厚和重，因为Apple在其最新iPhone中使用了更大容量的电池。

The Elec最新的报告同样表示LG准备在2020年下半年转向LTPO背板技术：该技术下背板负责打开和关闭显示屏上的各个像素。LTPO或低温多晶氧化物具有氧化物TFT结构，与Apple目前使用的背板技术LTPS或低温多晶硅相比，其功耗降低了15%。这有助于提高2020款iPhone的能效显示并延长电池寿命。

Apple Watch Series 4和Series 5型号已经使用了LTPO显示屏。据苹果公司官网资料显示，该技术可使Series 5实现始终处于显示的状态且与Series 4一样具有长达18小时的电池寿命：

低温多晶硅和氧化物显示器具有重新设计的像素架构，当手表处于非活动状态时，屏幕刷新率可以从60Hz降低到1Hz的功耗。新的低功耗驱动器，超高效的电源管理和新的环境光传感器将可以一起工作，因此显示器可以一直处于开启状态并具有长达18小时的电池寿命。

目前尚不清楚LG是否准备在2020年的iPhone上批量使用LTPO显示器。