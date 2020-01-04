美国主要科技巨头全线下跌，过去一年AMD股价上涨158.4%

北京时间1月4日消息，美股星期五收跌。截至收盘，道指跌233.92点，跌幅为0.81%，报收28634.88点；标普500指数跌23.0点，跌幅为0.71%，报收3234.85点；纳指跌71.42点，跌幅为0.79%，报收9020.77点。

▲特斯拉第四季度汽车交付量超预期，股价上涨近3%

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌0.53%，亚马逊跌1.21%，苹果跌0.97%，NetFlix跌1.19%，Alphabet跌0.49%，微软跌1.25%。

中国主要科技股多数下跌，网易跌1.23%，爱奇艺涨0.3%，拼多多跌0.82%，微博跌1.82%，腾讯音乐跌0.08%，阿里巴巴跌1.26%，京东涨0.69%，趣头条涨4.96%。

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：流利说（涨16.39%），云集（涨12.72%），世纪互联（涨7.98%），哔哩哔哩（涨5.39%），蘑茹街（涨5.11%），达内科技（涨5.08%），前程无忧（涨4.74%），蔚来（涨2.96%），途牛（涨2.5%），聚美优品（涨2.06%），小赢科技（涨1.34%），嘉楠科技（涨0.83%），唯品会（涨0.74%），信也科技（涨0.71%），畅游（涨0.1%）。

与上一交易日持平的公司包括：百世、兰亭集势、云米、简普科技。

下跌的公司包括：易车网（跌0.13%），搜狗（跌0.21%），乐信（跌0.26%），UT斯达康（跌0.34%），360金融（跌0.49%），陌陌（跌0.5%），凤凰新媒体（跌0.5%），1药网（跌0.64%），好未来（跌0.75%），斗鱼（跌0.79%），猎豹移动（跌0.81%），寺库（跌0.83%），新东方（跌0.86%），搜狐（跌0.9%），58同城（跌1.22%），华米（跌1.28%），优信（跌1.31%），触宝（跌1.35%），新浪（跌1.36%），乐居（跌1.44%），500彩票网（跌1.46%），中芯国际（跌1.47%），无忧英语（跌1.61%），汽车之家（跌1.72%），小牛电动（跌1.72%），中通（跌1.77%），欢聚时代（跌2.01%），携程网（跌2.14%），老虎证券（跌2.5%），宝尊电商（跌2.6%），微贷网（跌3.05%），趣店（跌3.56%），瑞幸咖啡（跌3.57%），搜房网（跌3.59%），迅雷（跌3.68%），虎牙（跌3.9%），正保教育（跌3.93%），网易有道（跌4.33%），富途控股（跌4.78%），宜人贷（跌5.56%），品钛（跌5.95%），人人公司（跌6.84%），金融界（跌7.9%），如涵控股（跌9.1%），信而富（跌10.33%），团车（跌11.63%）。

6大原因可能拉动京东股价创下新高

京东股价2019年反弹近70%。Fool.com网站刊文称，出于6个原因，今年京东股价可能创下新高。上一季度，京东年活跃用户增长近10%至3.344亿，是4个季度以来的最大涨幅。70%新增用户来自较小城市。京东进军下沉市场抵消了在北京、上海等大城市增长缓慢带来的影响；京东有650座仓库和庞大的配送网络，约90%的订单可以在24小时内完成。前几年，物流拖了京东利润的后腿，在规模、更严格的成本控制和向第三方开放决策的作用下，去年亏损收窄。日前路透社刊文称，京东物流可能在今年下半年IPO，京东的现金流和营业利润率将进一步提升；虽然仍然持有80%的表决权，但刘强东逐步退出了日常运营，个人可能给公司带来的风险大大降低；京东最大的股东包括腾讯、沃尔玛和谷歌。微信将继续通过小程序整合京东商城，沃尔玛将继续扩大其配送网络，谷歌则通过将京东商城整合在Google Shopping中，帮助京东拓展欧美市场。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：速汇金（涨5.83%），特斯拉（涨2.96%），摩托罗拉系统（涨1.7%），Zynga（涨1.3%），Uber（涨1.23%），iRobot（涨0.66%），Spotify（涨0.58%），动视暴雪（涨0.03%）。

下跌的公司包括：艺电（跌0.13%），Yelp（跌0.14%），LendingClub（跌0.16%），Snap（跌0.18%），Fibit（跌0.31%），甲骨文（跌0.35%），Salesforce（跌0.49%），赛门铁克（跌0.73%），Adobe（跌0.78%），IBM（跌0.8%），Lyft（跌0.89%），黑莓（跌0.92%），eBay（跌0.94%），恩智浦（跌0.96%），AMD（跌1.02%），VMware（跌1.04%），英特尔（跌1.22%），惠普公司（跌1.25%），索尼（跌1.42%），西部数据（跌1.54%），诺基亚（跌1.55%），美光科技（跌1.55%），英伟达（跌1.6%），思科（跌1.63%），Box（跌1.74%），爱立信（跌1.78%），PayPal（跌1.8%），GoPro（跌1.82%），高通（跌1.88%），SAP（跌2.07%），Pinterest（跌2.34%），Twitter（跌2.41%），Slack（跌2.43%），博通（跌2.54%），Groupon（跌3.17%），戴尔科技（跌3.29%）。

在报告超过分析师预期的第四季度汽车交付量后，星期五特斯拉股价创下新高。特斯拉还下调了在中国工厂生产的Model 3起步价。特斯拉第四季度交付量达到创记录的11.2万辆——其中包括92550辆Model 3和19450辆Model S/X，超过10.6万辆的分析师预期。第四季度特斯拉汽车产量达到近10.5万辆——也创下新高。今天常规交易中，特斯拉股价上涨12.75美元，涨幅为2.96%，报收于443.01美元，盘中一度摸高454美元。2019年特斯拉交付了约36.75万辆汽车，比2018年增长50%，符合2019年汽车交付量预期。特斯拉之前曾多次表示2019年汽车交付量介于36万至40万辆。投资公司Wedbush分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）发布投资报告称，“第四季度交付量超过分析师预期，是特斯拉的另一个巨大成就。如果未来能维持当前的盈利和需求水平，尤其是在欧洲和中国，特斯拉股价将揭开新的上涨篇章。”

过去一年AMD股价上涨158.4%

昨天，AMD股价盘中一度摸高49.25美元的历史新高，最终收报49.1美元，市值达到510.7亿美元。过去一年AMD股价上涨158.4%，超过59.7%的行业涨幅。标普500指数同期上涨了29%。AMD显卡的强劲需求是其股价上涨的催化剂，高性能处理器和在高性能计算生态链中的持续创新赢得更多客户，也是AMD股价上涨的一个主要引擎。7纳米工艺处理器产量的持续增加，使AMD获得了针对英特尔的竞争优势。集成16个内核、采用第三代Ryzen架构的主流台式机处理器的推出，将推动AMD 2020年营收的增长。索尼和微软推出新一代游戏主机（时间可能为2020年圣诞销售季），也将进一步推动AMD营收的增长。由于第二代EPYC处理器销售势头强劲，预计2020年AMD服务器业务营收会有较大增长。更高的显卡销量，将提升AMD在独显市场上与英伟达相比的竞争优势，提升其利润率。目前，Zacks对AMD股票评级为“持有”。