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Chrome将支持错误代码，类似Windows蓝屏死机崩溃页面

2020/1/4 8:49:26来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

Google Chrome将获得对错误代码的支持，其类似于Windows蓝屏死机（BSOD）崩溃页面上看到的错误代码。此举是其试图为 Chrome用户提供一个代码，使得他们可以在线搜索并找到各种崩溃的调试帮助。

这项新功能的开发工作于去年11月开始，错误代码已经在当前的Chrome Canary（v81）版本中进行测试。错误代码将出现在所谓的“sad tab”页面上，也称为“Aw, Snap!”，该页面是标签页崩溃时Chrome显示的页面。

据Chromium项目源代码显示，Chrome目前配置了137个错误代码。所有错误代码均在此处列出，并且涉及多种错误类型，从无法访问适当硬件资源的选项卡到Chrome安全沙箱的问题，以及由底层操作系统引起的问题。

如果要测试并查看这些错误代码的外观，用户可以打开Chrome Canary并导航至 chrome://crash or chrome://kill 来触发on-demand选项卡崩溃。

目前，该功能正在测试中，虽然其已经在Chrome v81中进行了测试，但仍未确定该功能是否将随Chrome 81一起提供。

此外，由于该功能是由Microsoft新型基于Chromium的Edge浏览器的软件工程师埃里克·劳伦斯（Eric Lawrence）提出的，因此您也可以期望该功能也可以在其他基于Chromium的浏览器中推广，包括Brave，Opera，和Vivaldi。

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关键词：谷歌Chrome

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