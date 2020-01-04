内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

微软Windows 95的UI设计比Windows 10好？

2020/1/4 8:55:35来源：开源中国作者：oschina责编：微尘评论：

Windows 95这种老古董的UI与UX设计最近在Reddit上突然得到了热烈的讨论。

UX爱好者Tuomas Salo发布推文表达了他对于Windows 95在UI与 UX设计上的赞赏，并称今天我们在这一方面反而把95的这些精华给丢掉了。

如给出的图片所标注的，Tuomas具体说明了 Windows 95几个设计上的要点：

1、带下划线的字母表示键盘快捷键，很方便。

2、设计清楚地表明“我们是按钮”，可以很容易找到想要的按钮。

3、列标题看起来像按钮，因为它们就是按钮。

4、分隔栏类似于窗框，一看就知道它可以调整大小。

5、始终可见的滚动条会立即反馈用户关于内容和数量的信息。

6、省略号提示此按钮将打开一个对话框，而不是立即执行操作。

7、手柄让用户知道该窗口可以调整大小。

Reddit上这一话题的评论里，最高赞的是对于Windows 10的吐槽。用户觉得Windows 10设置菜单十分混乱，“我发誓，每当我想更改某些东西时，就像感觉我必须在某种迷宫中导航一样”。

他还表示，较旧的UI尽了最大的努力让其操作可预测，并且用户只需要了解它的工作方式即可，但是现代UI更像是UI在试图预测，或者去了解用户，这与前者完全相反。

你觉得呢？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 95Windows 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    