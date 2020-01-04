火狐Firefox 73浏览器将添加“删除遥测数据”设置

根据《加利福尼亚消费者隐私法案》（CCPA），Mozilla 计划在Firefox Web浏览器的下一个稳定版本Firefox 72（计划于2020年1月7日发布）中向用户提供一个新选项，使其可以删除收集的遥测数据。

像大多数Web浏览器一样，Firefox 也收集遥测数据。而Mozilla网站上的支持页面也突出显示了其收集遥测数据的目的，包括使用技术数据来提高性能和稳定性等方面。

Firefox用户可以在浏览器的设置中禁用遥测。所需要做的只是直接加载 about:preferences#privacy directly 或者打开菜单>选项>隐私和安全，然后取消选中“允许Firefox将技术和交互数据发送到Mozilla”（这将自动禁用浏览器中的个性化扩展建议。）不希望浏览器包含在研究中的用户也可以在页面上取消选中该选项。

之后，Mozilla将通知在Firefox中禁用遥测功能的用户，先前收集的数据将被自动删除，删除过程则最多可能需要30天。值得注意的是，如果浏览器中已禁用遥测功能，则不会向用户显示该消息。

该组织在其 Net Policy博客上宣布了这一更改。此举是对《加利福尼亚消费者隐私法案》的直接回应，该法案“扩大了加利福尼亚人对其数据的权利”。

此外，该组织还指出，Firefox已经收集了“很少”的用户数据，并且它接收到的大多数数据都可以帮助工程师“提高Firefox的性能和安全性”。

我们称此为遥测数据。这种遥测不会告诉我们您访问或搜索的网站；我们只知道一般性信息，例如Firefox用户打开了一定数量的标签，以及会话的持续时间。

Mozilla在遥测数据保留方面已经有了一些限制，但是它还是决定在Firefox中添加请求删除数据的选项。尽管这不是直接请求（例如，请求删除的按钮），但是当用户在Firefox中选择退出遥测收集时，数据将被删除。