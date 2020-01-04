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2.4G与5G之外，Wi-Fi频段有望扩展到6GHz

2020/1/4 9:23:00来源：开源中国作者：oschina责编：微尘评论：

去年9月份，Wi-Fi联盟推出了 Wi-Fi 6认证计划，意味着Wi-Fi 6 标准正式统一落地，而近日，联盟宣布将Wi-Fi 6从现有的2.4 GHz和5 GHz频段扩展到6 GHz。

Wi-Fi联盟表示正在引入新的术语，以区分即将面世的可在6 GHz频率下运行的Wi-Fi 6设备。新的通用名称为“Wi-Fi 6E”，用以识别将提供Wi-Fi 6特性和功能的设备，包括更高的性能、更低的延迟和更快的数据速率。

目前 Wi-Fi尚无法使用6GHz频段，因为还要等待全球监管机构的批准。不过据称，最近FCC主席Ajit Pai表示了将6GHz频段提供给Wi-Fi的意图，因此这项提案似乎很快就会获得批准。

一旦获得监管机构的批准，预计智能手机和消费者接入点将成为首批采用该技术的设备，其次是企业接入点。根据Wi-Fi联盟的说法，Wi-Fi 6E对于AR和VR尤其有用。6 GHz通过提供连续的频谱块来容纳14个额外的80 MHz通道和7个另外的160 MHz通道，解决了 Wi-Fi频谱短缺的问题，这些通道是需要更高数据吞吐量的高带宽应用（例如高清视频流和虚拟现实）所需的。

Wi-Fi 6E设备将利用更宽的通道和更多的容量来提供更高的网络性能，并支持更多的Wi-Fi用户，即使在非常密集和拥挤的环境中也是如此。

目前Wi-Fi联盟正在进行 Wi-Fi 6E的互操作性测试。

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关键词：WiFi 6

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