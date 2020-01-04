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国航乘客信息泄露引讨论：人民日报科普如何避免个人信息泄露

2020/1/4 10:26:49来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月4日消息 今日国航员工公然在网上晒出明星的飞行信息以及其他数据等个人隐私一事备受关注，人们也因此将关注的焦点转移到了如何保护自己的个人隐私信息不被泄露上。对此人民日报官方也向大家支招如何保护自己的隐私信息。

8招保护个人信息：

①不注册来源不明的网站；②不扫来历不明的二维码；③淘汰的电子产品信息销毁要彻底；④有个人信息的纸张处理时要抹掉隐私信息；⑤不在社交软件上泄露过多个人信息；⑥慎用公共场所免费WiFi；⑦不随意点击短信和邮件中的链接；⑧不同软件不用同一组账号密码。

·拍照比剪刀手可能泄露个人信息：不向陌生人提供个人指纹、不在不可信的设备上录入指纹、带指纹信息的照片不要随意发布、指纹门尽量设置指纹+口令的双因子方式打开。

·警惕AI换脸：使用多重认证、保护个人信息、不理睬陌生人电话，短信、避免占便宜心理。

·警惕监控摄像头隐私泄露：正规渠道购买摄像头、使用前更改初始密码、经常查看摄像头是否转动、安装摄像头避免正对卧室灯私密区域、定期杀毒，检测漏洞。

·警惕智能音箱“窃听”：尽可能购买知名品牌音响、不用时记得断电、及时更新智能音响系统版本。

·警惕充电宝携带“木马”：不随意连接免费手机充电桩、链接陌生充电器时安卓设备不要打开“USB调试”，苹果手机不要点击“信任该设备”。

·警惕伪基站短信诈骗：不打开不明短信链接、手机信号中断时提高警惕、警惕中奖，抽奖信息、不在非官方APP或网页上输入银行、支付宝帐密。

·警惕假冒Wifi泄密：确认公共Wifi名称和密码、避免使用公共Wifi处理敏感业务、关闭Wifi自动连接、为路由器设置强口令、安装安全软件。

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关键词：国航人民日报

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