苹果App Store圣诞节当天收入1.93亿美元，远超谷歌Play

根据Sensor Tower的最新数据，苹果应用商店App Store在圣诞节当天创造了新的交易记录。在圣诞节当天，全球消费者在谷歌Play Store和App Store上共花费了2.77亿美元，同比增长11.3%。其中消费者在App Store上共消费了1.93亿美元，较2018年的同期消费额增长了约16%，远超谷歌Play 2.7%的增速。

就类别而言，在今年圣诞节，绝大多数消费者的主要消费点是游戏。值得一提的是，移动设备的主要支出约为2.1亿美元，并且集中在游戏类产品上，这类产品占谷歌Play Store和App Store总收入的76%，同比增长约8%，增长额大于1.95亿美元。节日还拉动了玩家们在游戏内充值消费的热情，其中腾讯天美工作室凭借PUBG Mobile 850万美元的游戏内收入位居榜首，较2018年圣诞节的160万美元的游戏内收入增长了431%。

在非游戏类支出中，迪士尼+等娱乐应用占了最大比例，其中在非游戏类应用中排名第一的是Tinder，其总收入为210万美元。

在美国，App Store和谷歌Play Store的消费同比增速略低，消费者在应用上的支出比去年同期增加了4.8%。但从全球范围来看，谷歌Play Store和App Store的年增长率为11.3%，消费者在两个平台上的花费都超过了8000万美元，高于2018年圣诞节的7600万美元。

由于节日期间人们会纷纷收到新iPhone和iTunes礼品卡，所以圣诞节对App Store而言一直是个大日子。与苹果公司的历史数据相比，Sensor Tower的估计数字实际上略低。苹果表示，在2018年的假期期间，从圣诞夜到新年前夜，苹果应用商店的销售额超过了12.2亿美元，相信2019年假日季的App Store也会有来自官方的创纪录销售数字。