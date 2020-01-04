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全球首款支持华为鲲鹏硬件架构，GaussDB T数据库云服务上线华为云

2020/1/4 13:48:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

近日，全球首款支持鲲鹏硬件架构的企业级OLTP数据库GaussDB T的云服务，正式上线华为云。意味着GaussDB T除了为企业提供本地部署外，同时具备了在云上为更多企业提供高效、稳定、易用和高价值的OLTP数据库服务能力。

华为GaussDB T基于创新性数据库内核，提供高性能事务实时处理能力、金融级高可用能力，可以用于金融、政府、运营商、大企业等行业场景，如金融互联网交易、政府或企业自动化办公（OA）等管理支撑系统业务。

华为GaussDB T数据库云服务具有如下特点：

  • 优越性能：具备高性能、低延时的事务处理能力，典型配置下sysbench性能数据高出开源数据库30%到50%。

  • 安全可靠：系统稳定可靠，可以承载电信级、金融级核心生产系统；数据误操作秒级闪回恢复，用户权限管理，多维度审计，数据无忧。

  • 简单易用：支持丰富的SQL、存储过程、自定义函数，提供丰富的API接口，高度兼容业界主流商业数据库生态。

  • 鲲鹏产业生态：支持鲲鹏硬件架构的企业级数据库云服务。

截至目前，华为GaussDB系列数据库产品全球累计发货超过30000套，广泛应用于金融、运营商、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业，已经成为各行业核心业务数据库的信赖之选。

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关键词：华为鲲鹏数据库

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