苹果的游戏机梦，可能是从25年前这款失败产品开始的

前段时间，有媒体报道称苹果将推出一款面向电竞市场的高端游戏电脑，价格高达5000美元（约3.5万人民币）。它的类型可能是类似iMac的一体机，或者类似MacBook的笔记本电脑，预计将在2020年6月的WWDC大会上公布。

这条新闻事出突然，但仔细想想也是有理可循。苹果在供应链方面的积累已经足以支撑游戏电脑的制造，剩下的只是解决生态问题，这方面有游戏订阅服务Apple Arcade铺路，实行起来应该不会太难。

先不管这条消息真实与否，苹果与游戏的渊源实际上已经由来已久。

乔布斯：前雅达利员工，参与制作《打砖块》

苹果与游戏最早的联系，可能得从乔布斯开始说起。在创立苹果之前，乔布斯正在当时刚刚兴起的游戏公司雅达利任职，雅达利对游戏简单性的追求，影响了之后乔布斯的产品设计理念。当时，世界上第一款街机电子游戏《Pong》在雅达利诞生，而乔布斯参与了它的下一代版本设计，这也就是大家耳熟能详的《打砖块》，一起开发的工程师还有苹果的另一位联合创始人沃兹。

Apple II：开启个人电脑革命，游戏开发者首选

接下来的故事就是苹果公司建立，推出了世界上首款个人电脑Apple I。1977年，下一代机型Apple II发布，这款机器的上市和普及开启了个人电脑的革命，它的定位不再局限于极客和工程师群体，而是面向大众，一些中产家庭也能支付起Apple II的价格。当然，这同时也刺激了电脑游戏的发展。

不同于苹果电脑后来的封闭式设计风格，当时的Apple II系列以开放性著称。硬件方面，它的主板上有8个扩充槽，用户可以借助一些第三方设备来扩展其功能，比如存储器扩展卡、硬盘、网络组件、声卡，当然也包括游戏手柄。

软件方面，它在ROM中内置了两种基于BASIC的编程语言，Applesoft和Integer。这使得Apple II成为应用开发和游戏开发人员的首选，在与对手的竞争中占据了领先地位。

▲图片来源：维基百科

整个Apple II系列的寿命长达十多年，有数千款游戏在其平台发行。它们来自很多知名的游戏开发商、发行商，包括EA、Interplay（旗下有黑岛工作室）、Infocom等，游戏类型包括了战略、角色扮演、冒险软件等。

首发于Apple II平台的游戏中包括了很多知名作品：《德军总部》、《空手道》、《波斯王子》、《淘金者》。直到现在，也还有不少爱好者用模拟器来重温这些经典游戏。

▲Apple IIGS，图片来源：lukazi

后来苹果将开发重心转移到了新的Macintosh系列，它舍弃了Apple II时代的开放式设计，设备和开发上得不到支持，苹果与游戏的缘分也就告一段落。

Apple Pippin：失败的苹果游戏机，与Apple Newton同时期

但苹果的游戏情怀并没有停止，实际上在苹果的历史中，还真的出现过一款游戏主机。当时正是乔布斯出走、苹果衰落的时期，公司接连推出一些尝试性的产品企图自救，其中包括世界上首款PDA设备Apple Newton、我们之前介绍过的 Apple QuickTake数码相机，以及一款游戏主机Apple Pippin。

▲图片来源：[email protected] Sosa

Pippin于1995年发布，定位是低价电脑，用于多媒体播放（主要是游戏），它只支持CD，没有硬盘。苹果自己并没有推出它，而是想授权给第三方发布，在短命的生涯中，Pippin的唯一发行商只有万代。然而由于当时市场早已被任天堂N64和索尼PlayStation占据，Pippin 599美元的价格又没有竞争力，最终只有万代自己为其开发软件和游戏。

在售出4.2万台后，Pippin于1997年草草收场，乔布斯回归之后砍掉了这个项目。2011年李开复在微博透露，自己正是当年Pippin项目的负责人。

App Store：生态不断壮大，苹果成为全球第四大游戏公司

真正让苹果迈入游戏殿堂的，是iPhone的发布以及App Store的出现。硬件设备上，触摸式操作重新定义了手机交互，陀螺仪等零件的加入让游戏互动有了无限可能。生态方面，App Store给开发者提供了一个完美的平台，不少公司、个人在这里发挥创意，不断壮大着iOS平台的游戏生态。

那时正是手机游戏的红利期，只要玩法简单、适应触屏操作，游戏很快就能流行起来。《愤怒的小鸟》、《水果忍者》、《神庙逃亡》，都诞生自那段时期。甚至苹果自己也推出过一款叫做《Texas Hold’em》的游戏，它是App Store历史上第一款棋牌类游戏。在2019年7月份，App Store 11周年之际，这款老游戏还进行了重新上架。

Apple Arcade：扶植独立游戏，进一步扩大游戏人群

发展到今天，App Store已经是最重要的游戏分发平台之一，苹果成了世界上第四大游戏公司，单靠App Store的游戏分成已经赚得盆丰钵满。但随之而来的是另一个问题，越来越多的资源被集中到大的游戏厂商那里，一些优秀但不那么大众的独立游戏，很难在排行榜中取得靠前位置。中小开发者难以盈利，自然影响了整个生态的活性。

于是苹果在2019年推出了游戏订阅服务Apple Arcade。用户每月花4.99美元，就能享受Arcade平台的所有游戏。这些游戏没有广告、内购，完全免费，可以在苹果的macOS、iOS、iPadOS、tvOS四大平台游玩。

虽然所谓的独占只是「限时独占」，但Apple Arcade上的确出现了一批优秀的游戏作品。有消息称苹果还在布局云游戏服务，等技术成熟，苹果在市场覆盖率上的积累将成为巨大的先发优势。

伴随Apple Arcade推出的还有iOS 13，它让iOS设备可以外接游戏手柄，配合iPad性能的不断提升，这里也可能成为一个十分具有潜力的游戏平台。

苹果的游戏之路还在继续，关于高端游戏电脑的消息可能又是一次媒体狂欢。毕竟对于现在的苹果来说，走大众化似乎才是更符合市场趋势的选择。虽然苹果也推出了面向设计师、专业人士的高端电脑和显示器，但如果想把生意做到游戏市场，要做好准备的可不仅仅是硬件。