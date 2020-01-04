人民日报锐评：让ETC“跑”得快，配套服务别掉队

IT之家1月4日消息 据交通运输部消息，从2020年1月1日零时起，全国29个联网省份的487个省界收费站全部取消；此外目前全国建设完成了24588套ETC门架系统，改造完成了48211条ETC车道、11401套高速公路不停车称重检测系统。ETC推广发行了1.23亿户，累计用户达到2.04亿。

但是在2020年的前几天，有部分车主遇到了烦心事。众多媒体报道，出现ETC车道和人工收费车道分配不够合理；有的ETC读卡不能识别，导致部分道路严重拥堵；还有多收费的问题。货车方面，高速收费由计重调整改为按车轴数收费，许多货车司机对此并不知情。

人民日报称，无论是保障系统运行可靠稳定，还是照顾到各类人群需求；无论是行之有效的应急措施，还是细致入微的政策宣讲等；每个环节都须做得更扎实。

据了解，目前交通运输部表示将组织技术团队全力攻关；也明确了人工收费出口车辆积压严重、车辆收费金额异常等情况的应急处理措施。也强调各地应根据交通量占比情况作出合理调整，保障车辆快速通行。

最后，人民日报表示推行ETC是民生工程，也是民心工程。安装了ETC，车辆跑得更快，配套服务不可掉队。服务跟得上，匹配技术发展，契合用户需求，才能让ETC推进更得人心。