DB-Engines 2019：MySQL 获得“年度数据库”称号

全球知名的数据库流行度排行榜网站DB-Engines 宣布，在过去的一年里，MySQL在 DB-Engines排名中比其他350个受监测数据库管理系统的任何一个更受欢迎。因此，MySQL为2019年的年度DBMS。

计算结果基于当前最新的分数(2020年1月)和2019年1月的分数差值获得。最终的结果代表了一个产品在2019 年的受欢迎程度。DB-Engines表示之所以采用分数而不是百分比作为评估的维度，是为了照顾在开始时受欢迎程度不太高的系统。

年度DBMS：MySQL

25年前，当 Michael "Monty" Widenius 和其他人开始合作开发供个人使用的MySQL时，最成功的开源项目之一便开始了书写它的历史。作为用于Web开发的LAMP技术栈的原始基础成员，MySQL迅速成为许多开发人员首选的DBMS解决方案。

然而事情在Sun于2008年收购MySQL时出现了变化，因为人们担心这个被大型商业公司控制的开源项目的未来。两年后，甲骨文再将Sun收购时，许多人甚至认为这是MySQL的没落。他们觉得甲骨文为什么要冒着被MySQL蚕食其商业DBMS市场份额的风险来继续支持MySQL的开发。为此，MySQL创始人 Monty Widenius创建了MySQL的一个分支—— MariaDB。是的，他也认为MySQL的未来似乎并不确定。

然而，甲骨文的举动却出乎了很多人的意料，甚至做得比预期中的要好。甲骨文不但创建了MySQL企业版，同时仍提供了非常有竞争力的开源社区版。MySQL 8.0于2018年发布，带来了显着的速度改进以及对NoSQL文档存储和JSON的支持。虽然最终结果是MySQL的直接竞争对手MariaDB和PostgreSQL取得了成功，不过它仍然受到大家的欢迎。

亚军：Oracle

过去的8年里，Oracle的人气排名起起落落。也是在那段时间里，虽然它的人气得分有所下降，不够依然是2015年的年度DBMS。到了2019年，它再次取得不俗的成绩。尽管竞争十分激烈，Oracle仍然是DB-Engines排行榜中排名最高的DBMS。Gartner的几份报告也证实了Oracle的领先地位，该报告表明Oracle在多个类别中均是排名第一的DBMS，其内部竞争对手MySQL的成功并没有改变这一点。

季军：Microsoft SQL Server

与Oracle类似，Microsoft SQL Server也拿过年度DBMS的称号，它是2016年的年度DBMS，并在2019年拥有十分高的受欢迎程度。SQLServer在2013年的几个月里都是排名第二，与此同时MySQL则已失去了这一位置。多年来Microsoft SQL Server也一直是无可争议的TOP 3 DBMS。。即便微软还在其Azure平台上提供了许多非常成功的基于云的DBMS，但 SQL Server暂时仍是其旗舰产品。

结论

对于今年的数据，DB-Engines也给出他们的理解和分析。以下内容代表DB-Engines的观点。

TOP 3数据库同时也是最受欢迎的数据库，它们也恰好都是十分成熟的关系数据库（RDBMS）。这对于DBMS市场有什么启示？是否标志着 NoSQL 数据库的没落？

DB-Engines对此观点并不同意，原因有二。第一，在DB-Engines排名的前十名中有非常成功的NoSQL数据库系统，而且它们仍在逐年流行：MongoDB, Elasticsearch 和 Redis。而在前十之外也还有许多NoSQL数据库系统保持着良好的表现。

第二，多年来，最成功的关系数据库通过合并越来越多的NoSQL功能而发生了相当大的变化。譬如TOP 3数据库均支持采用文档存储（Document Store）数据模型作为辅助模型，Oracle和SQL Server也支持图数据库（Graph DBMS）模型。这就意味着它们的边界早已远远超出了传统关系数据库的范畴。举个例子，如果在我们的数据库系统中需要某种灵活性时，无需再切换到专用的NoSQL DBMS，则只需使用RDBMS的某些扩展功能便可得以兼全。只要有需求，NoSQL就不会消失，因为它已经成为主流。

但是另一方面，诸如 MongoDB, Elasticsearch 和Redis之类的系统仍在提供大量的专用功能和特性，以确保自身不会很快过时。

历年DB-Engines DBMS年度最佳获奖者：

最后，我们看看DB-Engines数据库流行度排行榜的1月份数据，排名前二十如下：

TOP 10数据库的趋势变化如下：

其他方面的变动，以及完整排名请查看 https://db-engines.com/en/ranking。

每种类型的数据库排名情况如下：

关系数据库前10名

Key-Value数据库前10名

文档数据库前10名

图数据库前10名

时序数据库前10名

DB-Engines根据受欢迎程度对数据库管理系统进行排名，排名每月更新一次。排名的数据依据5个不同的指标：

Google以及Bing搜索引擎的关键字搜索数量

Google Trends的搜索数量

Indeed网站中的职位搜索量

LinkedIn中提到关键字的个人资料数

Stackoverflow上相关的问题和关注者数量

这份榜单分析旨在为数据库相关从业人员提供一个技术方向的参考，其中涉及到的排名情况并非基于产品的技术先进程度或市场占有率等因素。无论排名先后，选择适合与企业业务需求相比配的技术才是最重要的。